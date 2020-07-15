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Özel kurslarda her dönemde 3 ayrı grup açılabilecek

Özel kurslarda her bir öğretim programında açılacak dönemler için kurs öğretim programı kontenjanını geçmemek üzere üç ayrı grup oluşturulabilecektir. Örneğin kurumda 6 farklı öğretim programı uygulanıyor ise bir dönemde her öğretim programı için 3'er grup olmak üzere toplam 18 grup açılabilecektir. Kurum kontenjanı bakımından ise farklı programlardan aynı anda kurumda öğrenim görecek en fazla kursiyer sayısı aşılmayacaktır.
 15 Temmuz 2020 09:20
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Özel kurslarda her dönemde 3 ayrı grup açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 30.06.2020 tarih ve 8643082 sayılı yazılarıyla kurslarda her bir öğretim programında açılacak dönemler için oluşturulacak grup sayılarına açıklık getirdi.

Bilindiği üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurslarda uygulanan programlar doğrultusunda verilen eğitimler sonunda yapılacak seviye tespit, seviye tamamlama ve kurs bitirme sınavlarına ilişkin düzenlemeler ilgi Yönerge ile yapılarak 16.04.2020 tarihli ve 6428158 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönergenin 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurslarda, kursun tür ve seviyelerine göre Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarında yer alan teorik ve uygulama ders saati sürelerinin toplamı bir dönemi oluşturur. Yeterli eğitim personeli bulunması ve kursiyer kaydında istenen belgelerin incelenerek uygun görülmesinden sonra bir dönemde kurum kontenjanını geçmemek şartıyla en fazla üç grup açılabilir. Dönem açılışları e-Özel üzerinden yapılır. Milli eğitim müdürlüklerince verilen grup onayından ve grup açılışından sonraki gün/günlerde eğitimlere başlanır. " hükmünün uygulanmasına yönelik tereddütler yaşandığı bilgisi Bakanlığımıza ulaşmıştır.

Konuya yönelik ilgi Yönergenin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (h) bendinde "Kurum kontenjanı: Kurumda aynı anda öğrenim görecek en fazla kursiyer sayısını," şeklinde, aynı fıkranın (ı) bendinde ise "Kurs öğretim programı kontenjanı: Kurslarda uygulanan öğretim programlarının her biri için belirlenen en fazla kursiyer sayısını," olarak açıklanmıştır.

Buna göre, kurslarda her bir öğretim programında açılacak dönemler için kurs öğretim programı kontenjanını geçmemek üzere üç ayrı grup oluşturulabilecektir. Örneğin kurumda 6 farklı öğretim programı uygulanıyor ise bir dönemde her öğretim programı için 3'er grup olmak üzere toplam 18 grup açılabilecektir. Kurum kontenjanı bakımından ise farklı programlardan aynı anda kurumda öğrenim görecek en fazla kursiyer sayısı aşılmayacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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