Ana sayfa » ... » Açıköğretim
AÖF, üç ders ve yaz okulu ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları
AÖF, üç ders ve yaz okulu ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları
|14 Temmuz 2020 22:17
|Yazdır
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu ve üç ders sınavı ile ilgili sıkça sorulan sorular kapsamında açıklama yaptı.
AÖF yaz okulu ve üç ders sınavı ile ilgili en çok sorulan soru ve cevapları için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı
08 Mayıs 2020 14:32
|Son bir ayda 'eba.gov.tr' 1 milyarın üzerinde tıklandı
10 Nisan 2020 10:46
|Açık öğretime '4 dönem' sınırı
09 Nisan 2020 08:35
|Açıköğretim Fakültesi final sonuçlarını erken açıklayacak
16 Ocak 2020 10:19
|AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı
13 Ocak 2020 17:14
|2016 KPSS önlisans sonuçları açıklandı
08 Kasım 2016 16:44
|AÖF sınav sonuçları açıklandı - Tıkla Sorgula
28 Aralık 2015 17:04
|AÖL sınav tarihleri belli oldu!
02 Aralık 2015 17:35
|AÖF kayıtları başladı
31 Ağustos 2015 15:19
|AÖF kayıt tarihleri açıklandı
12 Ağustos 2015 10:53