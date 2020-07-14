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CHP'li Yılmazkaya: Askeri hastanelerin tekrar açılması lazım

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya: - "Askeri hastanelerin tekrar açılması lazım. Askeri hastaneleri açmıyorsak bile en azından uzmanlık eğitimini, bu askeri hastanedeki geçmişte olan aynı disiplin ve aynı görgüyle tekrar vermemiz lazım"
 14 Temmuz 2020 22:23
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CHP'li Yılmazkaya: Askeri hastanelerin tekrar açılması lazım

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, askeri liseler, astsubay hazırlama okulları ve askeri hastanelerin tekrar açılmasına ilişkin düzenlemelerin hiç vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri sürüyor.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, topluma İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmak yerine, adeta, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu sözleşme Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve kadına yönelik şiddet konusundaki 6284 sayılı yasa gibi kadınların mücadelesi sonucu ortaya çıkmış bir sözleşmedir. Bununla ilgili çocuk istismarından sorumlu vergi hırsızı vakıflar değil, kadınlar karar verir ve kadınların kararı da açıktır, çok nettir. Haklarımızı asla gasbettirmeyeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, bir dünya mirası olduğunu da unutmadan ibadete açılırken son derece tedbirli olunması, yapının zarar görmemesi için gereken bütün önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti olarak "Ayasofya" üzerinden gündem değiştirme çabalarına fırsat vermeyeceklerini dile getiren Oral, Hazreti Ömer'in "Camiyi yık ama adaleti yıkma" sözünü hatırlattı.

Genelkurmay Başkanlığının doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanması başta olmak üzere, sembolik veya uygulamaya dair bütün itibar kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini kaydeden Oral, "15 Temmuz'da mağdur olmuş, istikballeri yıkılmış, umutları yok edilmiş askeri okul öğrencilerinin mağduriyetleri kesinlikle giderilmelidir. Askeri okullar yeniden düzenlenmelidir." dedi.

- "Bu, bir siyasi soykırım operasyonu"

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, muhalefetin "kolluk kuvveti gücüyle ya da yargı sopasıyla" dizayn edilmeye çalışıldığını ileri sürerek, 14 Kasım 2019'da Gaziantep'te PKK, KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınanların HDP parti üyesi olduğunu ve üzerinden 9 ay geçmesine rağmen iddianamenin hazır olmadığını iddia etti.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 33 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Toğrul, "Bu, bir siyasi soykırım operasyonundan başka bir şey değildir. Biz, size karşı mücadele edeceğiz ve sizi yeneceğiz. Siz gidiyorsunuz, siz gideceksiniz." dedi.

- "Hakim ve savcıların yargılama usulleri kıyasen uygulansın"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, teklifi olumlu karşılamakla birlikte eksik olduğunu belirterek, "Uzman çavuşlardan kuvvet komutanı olmayan generallere kadar sanık olarak yargılanacak tüm askeri personel bulundukları yerin Asliye Ceza ya da Ağır Ceza Mahkemelerinin önüne çıkarılacaktır. Yerine göre bir orgeneral, bir yıllık bir hakim tarafından yargılanıp cezalandırılacak ya da beraat ettirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bahşi, "Bizim önerimiz; hakim ve savcıların yargılama usulleri kıyasen uygulanarak, generaller birinci sınıf hakimler gibi Yargıtay'ın ilgili dairesinde, subay ve astsubaylar ise en yakın ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalıdır." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, askeri doktorluk, savaş cerrahisinin çok ayrıcalıklı bir meslek olduğunu belirterek, "Askeri doktorluk görevini, sivil doktora yaptırabileceğini sananlar büyük bir yanılgı içindedirler." şeklinde konuştu.

Askeri hastanelerin tekrar açılması gerektiğini savunan Yılmazkaya, "Askeri hastaneleri açmıyorsak bile en azından uzmanlık eğitimini, bu askeri hastanedeki geçmişte olan aynı disiplin ve aynı görgüyle tekrar vermemiz lazım." yorumunu yaptı.

- "Bu suçlarla alakalı cezalar ciddi şekilde artırılmıştır"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, iktidarın, İnfaz Yasası ile kadın cinayetleri katillerini, istismarcıları, tacizcileri, şiddet failini hiçbir koruyucu önlem almadan salıverirken diğer yandan da kadın mücadelesi verenleri hedef haline getirdiğini ileri sürerek, "Bu iktidar, tacizcileri, tecavüzcüleri değil, bunlara karşı mücadele eden kadınları cezalandırıyor." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesine ilişkin, "Burada cinsel suçlar, adam öldürme, kadına yönelik şiddet gibi suçlar, istisna kapsamında değil. Dolayısıyla bunlar dahil edilmemişti. AK Parti döneminde, bu suçlarla alakalı cezalar da hem infazları hem de süreleri ciddi şekilde artırılmıştır." bilgisini verdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise meselenin İnfaz Yasası'nın bunu kapsamaması olmadığını belirterek, "Hiçbir önlem alınmadan cezaevinden çıkarılan erkeklerin, evdeki kadınlarla bir şiddet hikayesi var. Bu tespit edilmeden, kadınlara 'çıkıyor, bırakıyoruz, sizin durumunuz nedir' diye sorulmadan, bu önlemler alınmadan serbest bırakılmayı biz eleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Milli tarihe saygısı olan hiçbir iktidar bunu yapamaz"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, AK Parti'nin Türk ordusunun temel eğitim kurumlarını imha ettiğini ileri sürerek, "FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden yönetim, askeri okullara sızdırılmış FETÖ mensuplarını tespit edip gereken cezalandırmayı uygulamaya yönelik önlemler alması gerekirken, tüm fatura tarihi birer miras olan bu okulların tarihi birikimlerine, binalarına, kısımlarına, koğuşlarına, eğitim alanlarına kesilmiştir." şeklinde konuştu.

Kuleli Askeri Lisesi'ni tarihte boşaltanın sadece İngiliz askeri olduğunu hatırlatan Erel, "Kuleli'yi ikinci kez kapatan kim oldu? Milli tarihe saygısı olan hiçbir iktidar bunu yapamaz." dedi.

Erel, "Türk Silahlı Kuvvetlerini yaklaşık iki asırlık bir süreden bu yana etkin biçimde besleyen askeri liseler, astsubay hazırlama okulları ve askeri hastanelerin tekrar açılmasına ilişkin düzenlemeler, hiç vakit kaybetmeden yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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