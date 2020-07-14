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'Kanal İstanbul Projesinde kimseye ayrımcılık sağlanmadı'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Aynı şekilde herhangi bir kişiye, kuruma ayrıcalık sağlanmamıştır, sağlanmayacaktır.
 14 Temmuz 2020 22:24
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'Kanal İstanbul Projesinde kimseye ayrımcılık sağlanmadı'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nin planlama alanlarında kişiye özel imar çalışması geçmişte yapılmadığı gibi bugün de bundan sonra da yapılmayacaktır." dedi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'nin Bakanlık tarafından onaylanan imar planlarıyla ilgili bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen iddiaları değerlendirdi.

Proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladığını anımsatan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nin imar planlarında kişiler üzerinden hareket edilerek kimseye rant amaçlı plan kararı üretilmemiştir. Aksine Kanal İstanbul imar planları, zemin+3, zemin+4 yapılaşma koşullarında yatay mimarinin gerçekleştirilmesini, mahalle kültürümüzü yaşatan yerleşme alanlarının oluşturulmasını temin etmek üzere hazırlanmış ve onaylanmıştır." ifadesini kullandı.

Planlama alanının yüzde 52'sini yeşil alanların oluşturacağına dikkati çeken Kurum, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ekolojik koridorların Kanal İstanbul Projesi'nin önemli bir parçası olacağını, bunların çevre düzeni ve imar planlarında açık bir şekilde kayıt altına alındığını belirtti.

Bakan Kurum, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un her safhasının bilim insanlarının katkılarıyla kamuoyunun şahitliğinde, katılımcı bir anlayışla şeffaf şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna karşın Kanal İstanbul üzerinden belirli çevreler tarafından plan notları çarpıtılarak yalanlarla dolu çirkin bir kampanyanın oluşturulmak istendiğini üzülerek görmekteyiz. Kanal İstanbul Projesi'nin planlama alanlarında kişiye özel bir imar çalışması geçmişte yapılmadığı gibi bugün de bundan sonra da yapılmayacaktır. Aynı şekilde herhangi bir kişiye, kuruma ayrıcalık sağlanmamıştır, sağlanmayacaktır. İstanbul'u, unuttuğu çevre sorunları ile dolu ve hizmetten uzak günlere döndürenler, yalan ve iftira dolu bu haberlere sarılarak gündem değiştirmeye çalışmaktadırlar.

Gerçek dışı iddialarla bezenmiş ve uydurma niteliği ortada olan haberlerin ardına sığınarak siyasi başarısızlıklarını örtmeleri mümkün olmayacaktır. Siyasi rant devşirmek amacıyla birtakım beyanlarda bulunanların, bu kurmacanın bir parçası oldukları da açıktır. Gerçek dışı, iftira niteliğindeki iddiaları sürdürme gayretleri, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara karşı düştükleri acziyetin ve çaresizliğin en açık göstergesidir."
Anadolu Ajansı
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