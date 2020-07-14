4 ilde 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

ORDU

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş.nin işletmesinde olan Ters Ev ve teleferik tesisi şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz hizmet verecek.

ORBEL A.Ş.den yapılan açıklamaya göre, "Devletimizin ve milletimizin geleceği için canlarını ortaya koyarak mücadele eden şehitlerimizin ve bu mücadelede gazi olan kahramanlarımızın aileleri bizlere emanet. Böyle anlamlı ve özel bir günde işletmemizde olan Ters Ev ve teleferik tesisimiz şehit yakınları ve gazi ile gazi yakınlarına ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyoruz" görüşlerine yer verildi.

15 Temmuz etkinliğine ulaşım ücretsiz

Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlara toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz günü saat 20.00 ile 16 Temmuz saat 05.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız, '15 Temmuz Demokrasi Meydanına Gider' afişi bulunan toplu taşıma araçlarından ücretsiz" kullanım sağlayabilecekler" denildi.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı toplu taşıma araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

Buna göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek program sonrası vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kocaeli'de15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek program,16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 01.00'de sona erecek. Geç saat olması nedeniyle, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vatandaşlar için ücretsiz servis hizmeti yapılacak. Kocaeli'nin 5 bölgesine vatandaşların taşınması için ücretsiz otobüsler tahsis edildi. Program bitiminde vatandaşlar, ilgili otobüslere ücretsiz olarak binebilecek. Çalışacak otobüslere ek olarak yoğunluk durumuna göre 5 otobüs de hazırda bekletilecek. Bu kapsamda Derince bölgesi; Milli İrade Meydanı, Kuzey Yanyol, Halkevi, Kuruçeşme, Çenesuyu, Derince, Sopalı, Yenikent , Körfezkent, Kartepe bölgesi; Milli İrade Meydanı, Çuhane Caddesi, Rahmiye, Arslanbey, Suadiye, Balaban, Derbent, Acısu, Sapanca Yolu üzerinden İzmit ring, Körfez bölgesi, Milli İrade Meydanı, D-100 Karayolu, Derince, Tütün Çiftlik, Yarımca, Kirazlıyalı, Hereke, Gölcük Karamürsel bölgesi; Milli İrade Meydanı, D-130 karayolu, Başiskele, Gölcük, Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı, Ereğli, Karamürsel ve İzmit bölgesi; Milli İrade Meydanı ,Santral, Bağdat Caddesi, M.Alipaşa, Üçyol, Bekirdere, Yeşilova, Tepeköy, Bayındırlık, Dünya Bankası arasında ücretsiz taşıma yapılacak.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kent genelinde ve ilçelerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müyesser Güzel, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Minür Karaloğlu'nun talimatıyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların anma etkinliklerine rahatlıkla katılabilmesi için toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz günü korona virüs tedbirleri de alınarak gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

İlçelerde ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinatörü Şevket Toprak ise, talimatlar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını fakat korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüslerin gün boyu hizmet vermesi için ek seferler yapacaklarını belirterek, kent geneli ile ilçelerinde ücretsiz olacağını aktardı.