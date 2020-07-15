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Anadolu İmam Hatip Liseleri Hafızlık Programı/Projesi Öğrenci Alımı Usul ve Esasları Kılavuzu

Anadolu İmam Hatip Liselerinin dokuzuncu sınıflarına, Yetenek Sınavı veya Merkezi Sınav Sistemi puanına göre hafız öğrenci alınacaktır.
 15 Temmuz 2020 09:07
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Anadolu İmam Hatip Liseleri Hafızlık Programı/Projesi Öğrenci Alımı Usul ve Esasları Kılavuzu

Ortaokul ve lise çağında hafızlığını tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığından "Hafızlık Belgesi" alan öğrencilerden talep olması halinde; hafızlıklarını muhafaza etmelerine, din hizmetleri ile ilgili temel beceriler kazanmalarına, akademik başarılarını arttırmalarına, Temel İslam Bilimleri alanında daha donanımlı yetişmelerine ve yüksek öğrenime hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim veren "Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri" bulunmaktadır.

Bu kapsamda 2020-2021 eğitim öğretim yılında ekte yer alan usul ve esasları kılavuzunda adları ve kontenjanları belirtilen Hafızlık Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinin dokuzuncu sınıflarına, Yetenek Sınavı veya Merkezi Sınav Sistemi puanına göre hafız öğrenci alınacaktır. Kılavuz içerisinde Ek-7 listede belirtilen okullar, "Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav" sonucunda alınacak yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre 2020 yılı Uygulama Kılavuzu çerçevesinde okul tercihlerini yapacaklardır. Ek-8 listede adları ve kontenjanları belirtilen okullara ise kılavuzda verilen öğrenci alım usul ve esasları doğrultusunda beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alınacaktır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Hafızların Eğitim Gördüğü Anadolu İmam Hatip Liseleri (Hafızlık Programı/Projesi) Öğrenci Alımı Usul Ve Esasları Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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