1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya'daki cuma namazını kim kıldıracak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'da 24 Temmuz'daki cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldıracağını bildirdi.
 14 Temmuz 2020 22:34
Yazdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'da 24 Temmuz'daki cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldıracağını bildirdi.

Kurtulmuş, BENGÜTÜRK TV'deki "Özel Röportaj" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Ayasofya'nın ibadete açılmasının" sorulduğu Kurtulmuş, Müslüman Türk milletinin 10 yıllardır beklediği bir şeyin gerçekleştiğini, bunun Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu meselenin Türkiye'nin iç işi ile ilgili olduğunu belirten Kurtulmuş, ülkede var olan bir eserin nasıl kullanılacağına ancak Türkiye'deki yetkililerin karar verebileceğini ifade etti.

"Ayasofya'nın ibadet açılmasından rahatsızlık duyan birtakım dış çevrelerin olmasını anlayışla karşılarım da içimizdeki bazı Bizanslıların bu konuda kafaları karıştırmasının anlaşılır olmadığını görüyorum." diyen Kurtulmuş, Ayasofya'nın 83 milyonun ortak meselesi olduğunu, bunun siyasi değil, hukuki bir karar olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, milletin büyük çoğunluğunun talebinin Ayasofya'nın ibadete açılması olduğunu dile getirerek, "Dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk Ayasofya'nın müze olduğu zaman da yine milletimizin büyük bir kısmının gönlünde bunu sindirmediğini biliyoruz. Ama nihayetinde vatandaşlarımız o andaki uygulamaya uymak mecburiyetindeydi. Tarihi bir hata düzeltilmiştir ve inşallah kıyamete kadar da Ayasofya ibadete açık olacaktır." şeklinde konuştu.

"Çoklu baro sisteminin getirilmesini ve Ayasofya'nın ibadete açılmasını erken seçim habercisi olarak yorumlayanlar var. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Kurtulmuş, "Erken seçim yoktur, seçim vaktinde, 2023 yılının haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler birlikte yapılacaktır. 2024'te de yerel seçimler yapılacaktır. Bir erken seçim yoktur. Erken seçim hazırlığı, düşüncesi, aklımızın ucundan geçen ya da gündemimizde masanın kenarına kadar dahi gelen bir erken seçim tartışması söz konusu değildir." yanıtını verdi.

- "Her şeyin yakışık alan şekli vardır"

"Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk cuma namazını kıldırması talebi var sosyal medyada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Her şeyin doğru olanı ve yakışık alan şekli vardır. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetti, Ayasofya'ya geldi fetih sancağını dikti, namazı da çok iyi şekilde kıldırabilecek bir İslami bilgi birikimi olmasına rağmen, namazı kendisi kıldırmadı, Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu örneği de bizim için bir örnektir. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır ve bu ülkede dini kurumumuzun, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üstünde olan zat Diyanet İşleri Başkanımızdır. Ayasofya'daki namazı doğru olan Diyanet İşleri Başkanımızın kıldırmasıdır ve öyle olacak."

Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ne kadar iyi Kur'an-ı Kerim okuduğunu, hitabetinin iyi olduğunu herkesin bildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vatandaşa 'terbiyesiz' demişti, vali yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 23:43		 Bakan Soylu: Peygamberimize hakaret eden pislik alındı
14 Temmuz 2020 23:39
İBB'nin faaliyet raporu kabul edilmedi
14 Temmuz 2020 23:35		 Ağrı 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
14 Temmuz 2020 23:29
İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
14 Temmuz 2020 23:23		 Dışişleri'nden Türk bayrağını yakanlara sert tepki
14 Temmuz 2020 23:20
EGM'den videolu '15 Temmuz' paylaşımı
14 Temmuz 2020 22:54		 'Genişbant abone sayısı 2023'te 83 milyona çıkacak'
14 Temmuz 2020 22:50
'Suya gelecek olan yüzde 80 zammı AK Parti engelledi'
14 Temmuz 2020 22:41		 'Kanal İstanbul Projesinde kimseye ayrımcılık sağlanmadı'
14 Temmuz 2020 22:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:50 - Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat23:44 - Ambulansa yol vermeyen şoföre 2 bin 963 lira ceza23:43 - Vatandaşa 'terbiyesiz' demişti, vali yardımcılığına atandı23:39 - Bakan Soylu: Peygamberimize hakaret eden pislik alındı23:35 - İBB'nin faaliyet raporu kabul edilmedi23:34 - Lise adaylarının tercih telaşı başladı
23:29 - Ağrı 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti23:25 - PFDK maske cezası yağdırdı23:23 - İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu23:20 - Dışişleri'nden Türk bayrağını yakanlara sert tepki22:54 - EGM'den videolu '15 Temmuz' paylaşımı22:50 - 'Genişbant abone sayısı 2023'te 83 milyona çıkacak'
22:41 - 'Suya gelecek olan yüzde 80 zammı AK Parti engelledi'22:37 - Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, polise zor anlar yaşattı22:34 - Ayasofya'daki cuma namazını kim kıldıracak?22:29 - İki kızına istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı22:26 - 4 ilde 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
22:24 - 'Kanal İstanbul Projesinde kimseye ayrımcılık sağlanmadı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların, Temmuz ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti
MSB, 1072 işçi alacak
Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
Doktor ve sağlık memuru virüsten hayatını kaybetti
KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
Dişte normalleşme dönemi başlıyor
Erdoğan: Salgının zirve dönemini geride bıraktık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.07.2020 ankaragücü vs galatasaray maçı 2
kız bebeklerin tatlılığı 1
vücudun hamlaması 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
çok yemek yiyip ardından soda içmek 1
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 3
günde 1000 km yol yapmak 1
Ğ Harfi 1
üzük üzük üzmek 2
çikolata 2
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam