Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, polise zor anlar yaşattı
|14 Temmuz 2020 22:37
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Eskişehir'de oturan B.D., kullandığı otomobille Eskişehir-Ankara çevre yolu havaalanı alt geçide geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobili takla atarak ters dönen B.D., hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Aynı güzergahta ilerleyen H.M.'nin kullandığı otomobil kazaya yakın bir noktada F.K. idaresindeki 11 DF 111 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücülerden F.K., polis ekiplerine kaza anını anlatarak, "Ben geldim, arabalar durmaya başladı. Ben yavaşladım sağa vurdum, sola çektim. Ben kazayı gördüm yavaşladım, durdum. Başka bir şey yok" dedi. Alkollü olduğu değerlendirilen sürücü, ihbar üzerine gelen trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol muayenesi yaptırmak istemeyen sürücü F.K., polis ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreye yeterli üflemeye yapmazken, alkolü ölçülemedi.
POLİS DEFALARCA TARİF ETTİ
Alkollü sürücü F.K. ve polis ekipleri arasında alkol muayenesi sırasında ilginç diyaloglar yaşandı. Polis alkometreyi bir balon şişirir gibi üflemesini isteyerek defalarca tarif etti. Ancak F.K. 6 kez denemesine rağmen alkol muayenesi için yeterli nefesi veremedi. Polis ekipleri, F.K.'ya "Ağabey, üflemeyi kesiyorsun. Hastaneden kan almak zorunda kalırız. Hastaneyle uğraştırma bizi, üflemeye devam et" dedi. Polis ekipleri ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak alkol muayenesi yapmaya çalıştı.
Yeniden yapılan testin ardından F.K.'nın 2.04 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü F.K. hakkında yasal işlem başlatılırken, ehliyetine de el konuldu. Kazalar nedeniyle kapanan yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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