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Yurt dışından alınan lise diplomalarının teyit işlemleri hakkında dikkat edilecek hususlar

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 29.06.2020 tarih ve 8600937 sayılı yazılarıyla yurt dışından alınan lise diplomalarının teyit işlemleri hakkında dikkat edilecek hususları açıkladı
 15 Temmuz 2020 09:50
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Yurt dışından alınan lise diplomalarının teyit işlemleri hakkında dikkat edilecek hususlar

Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinin ilke kararlarını belirleme görevi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığımıza verilmiştir. Ayrıca denklik işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinin 3. maddesi gereğince; yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde, yurt içinde ise il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerinde, Başkanlığımız http://ttkb.meb.gov.tr İnternet sitesinde yayınlanan, Denklik İşlemleri Kılavuzu 2020 esas alınarak yapılmaktadır.

Bilindiği üzere uzaktan eğitim yoluyla alınan belgelerin denklik işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği ve 26.11.2019 tarih ve 23365322 sayılı yazımızda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda yurt dışından alınan bazı lise diplomaları, Apostil onayları ve transkriptlerde sahte belgelere rastlanılmıştır. Diploma ve belgelerdeki sahteciliğin önlenmesi, kişilerin sahte lise diploması ile "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı"ndan (YÖS) faydalanmalarının önüne geçilmesi ve denklik merkezlerimizin düzenledikleri denklik belgelerinde birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- Lise mezuniyet yılı ile doğum yılı arasında ilgili ülkenin eğitim sistemine göre 2 seneden fazla fark veya eksik olan diplomaların (onayların eksiksiz olması koşuluyla) teyit işlemleri için Başkanlığımıza gönderilmesi (Örneğin; doğum yılının 1982 olup mezuniyet yılının 2018 olması gibi)

2- Uzaktan öğretim yoluyla alınan veya başvuru sahibi tarafından uzaktan öğretim yoluyla diploma aldığını beyan eden ve 26.11.2019 tarih ve 23365322 sayılı yazıdaki şartları taşıyan tüm lise diplomalarının teyit amaçlı Başkanlığımıza yönlendirilmesi

3- Uzaktan Eğitim, Homeschool, Open/Distance Education, Online Education, GED Diploma, e-learning ibarelerinin yer aldığı ve 26.11.2019 tarih ve 23365322 sayılı yazımızdaki şartları taşıyan tüm lise diplomalarının teyit amaçlı Başkanlığımıza yönlendirilmesi

4- Teyit işlemlerinde gecikme yaşanabileceğinin başvuru sahiplerine bildirilmesi

5- Teyit işlemleri neticeleninceye kadar kişilere "Geçici Denklik Belgesi" düzenlenmemesi

6- Denklik işlemleri e-denklik modülü üzerinden yapıldığından teyit işlemleri için açıklama kısmına teyit amaçlı gönderildiği açık bir şekilde yazılarak işlemin Başkanlığımıza yönlendirilmesi

7- Teyit işlemi olumsuz sonuçlanan belgelere Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği 5. Maddesinin 3. Fıkrası doğrultusunda denklik merkezlerince işlem yapılması

8- Teyit işlemi olumlu sonuçlanan belgeler için Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği ve Denklik İşlemleri Kılavuzu 2020 doğrultusunda denklik belgesinin düzenlenmesi

9- 1, 2, 3 ve 4. maddelerde yer alan diplomalar için Eğitim Müşavirlikleri/Ataşeliklerimize denklik başvurusu yapılması halinde Başkanlığımıza gönderilmeden ilgili Eğitim Müşavirliği/Ataşeliklerce mahallinde araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesi (Bu madde sadece Eğitim Müşavirliğini/Ataşeliklerini ilgilendirmektedir.)

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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