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PFDK maske cezası yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. PFDK, karşılaşmalarda maske kuralına uymayan isimlere ceza yağdırdı.
 14 Temmuz 2020 23:25
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PFDK maske cezası yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. PFDK, karşılaşmalarda maske kuralına uymayan isimlere ceza yağdırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada birçok futbolcu ve teknik adam, maske talimatına uymadığı için ceza aldı. PFDK kararları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.07.2020 tarih ve 72 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu MAHMUT AKAN'ın, 08.07.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu DANIEL LUKASIK'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü ATİLA GERİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 08.07.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, kulüp bayrağını yanlarında bulundurmamaları ve stadyum müdürüne teslim etmemelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının protokol tribünündeki oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SERKAN KARAVİN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi HASAN YAVUZ BAKIR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. idarecisi SAFFET KOPUZ'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi İSMAİL TİRYAKİ'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi İSMAİL TİRYAKİ'nin, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 09.07.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY'un, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü GABRIEL MARGARIT'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü antrenörü TAMER SİVRİKAYA'nın, 09.07.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ TURAN'ın, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi VOLKAN DEMİREL'in, 07.07.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 07.07.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yedek oyuncuların bulunduğu tribün ile protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu AZİZ ERALTAY'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu UĞUR UÇAR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 07.07.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yedek oyuncuların bulunduğu tribün ile protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ÖZGÜR ÇEK'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu OLCAY ŞAHAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
İhlas Haber Ajansı
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