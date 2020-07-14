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İBB'nin faaliyet raporu kabul edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde 122'ye karşı 173 oyla reddedildi- Meclis'te 4'te 3 çoğunluk sağlanamadığı için faaliyet raporu hukuken onaylandı
 14 Temmuz 2020 23:35
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İBB'nin faaliyet raporu kabul edilmedi

İBB Meclisi, 2019 yılı faaliyet raporu ve gündemdeki maddeleri görüşmek üzere Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı.

Toplantının açılışını yapan İmamoğlu, daha sonra faaliyet raporunu sundu.

Ekrem İmamoğlu'nun ardından mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri rapor hakkında konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yaptığı konuşmada faaliyet raporunu eleştirdi.

Faaliyet raporuna "hayır" oyu vereceklerini belirten Göksu, "Biz AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak İstanbul'da gerçekten bir adım mesafe kat etmeyen, İstanbul'u geriye doğru taşıyan bu yönetime ikaz olsun diye faaliyet raporuna 'hayır' diyeceğiz. Çünkü birisinin ikaz etmesi gerekiyor. Öyle çıkıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisini Türkiye'nin siyasetini dizayn eden, siyasi algoritmasını belirleyen, siyasi felsefesini belirleyen kurum değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a hizmet etmek için seçilmiştir, polemik üretmek için değil." diye konuştu.

Konuşmaların ardından faaliyet raporları oylandı. İBB 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, 2019 yılı faaliyet raporunun 122'ye karşı 173 oyla kabul edilmediğini, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 26. Maddesi'nin 4. fıkrasında belirtilen 3/4 nisap sağlanamadığı için raporun hukuken onaylandığını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun teşekkür konuşmasının ardından meclis oturumuna perşembe günü toplanmak üzere son verildi.
Anadolu Ajansı
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