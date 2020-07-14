Vatandaşa 'terbiyesiz' demişti, vali yardımcılığına atandı
|14 Temmuz 2020 23:43
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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen isimler arasında vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da yer aldı. Kadiroğlu, Bilecik Vali Yardımcısı olarak atandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği ifade edildi. Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken beş kaymakam ve üç vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.
ÖDÜL GİBİ CEZA
Konya'nın Ilgın'da topraklarının kamulaştırılmasına tepki gösteren bir vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Vali Yardımcılığı görevine getirildi.427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti Vatandaşa 'terbiyesiz' diyen kaymakam, valilik emrine alındı
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