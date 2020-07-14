Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat

MUĞLA'nın dünyaca ünlü mermerinin atıkları, kadınların elinde mozaiğe dönüşürken; banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamaları için kullanılıyor. Mozaiklerin ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı sağlanıyor.

Muğla'nın en önemli sanayi kollarından ve yeraltı zenginliklerinden mermerin atıkları dahi ülke ekonomisine değer katıyor. Kentte faaliyet gösterilen firmalardan birinin yetkilileri, bunu çoğu kadın olan çalışanlarla gerçekleştiriyor. Fabrikadaki 26 kadın işçi, azim, disiplin ve titizlikle çalışıyor. Kadınların ellerinde şekillenen mozaik; banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılıyor. Ürünler ABD, İspanya, Fransa ile İngiltere'ye ihraç ediliyor.

Fabrikanın ortaklarından Celil Eren, mermer ocaklarından çıkan atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirtti. Eren, Muğla'da yoğun bir mermer üretiminin olduğunu belirtip, "Diğer firmaların üretiminden kalan 30 santimetrelik atık parçalar burada değişik ölçülerde kesiliyor. Yapılan işlemler ile atık malzemeye katma değer kazandırıyoruz. 2006 yılından buyana mozaik mermer üretimi yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 95'ini ABD'ye geri kalan yüzde 5'lik kısmı ise Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yöredeki insanımıza istihdam sağlamamızın yanı sıra onlara sanat öğretiyoruz" dedi. İş insanı Celil Eren, 34 personelin 26'sının kadın olduğunu, yıllık yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.