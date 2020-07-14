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Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor

Mesajlaşma devi Whatsapp bağlantı sorunu ile gündeme geldi. 14 Temmuz Salı akşamı popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp WEB bağlantısında kopukluk hatası verdi. Çok sayıda kullanıcı yaşadıkları sorunu sosyal medyada gündeme getirdi.
 14 Temmuz 2020 23:56
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Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor

Mobil cihazlarda yaşanan sorunun yanı sıra Whatsapp Web uygulamasında da sıklıkla kopukluklarla gündeme geldi. Whatsapp ve Whatsapp Web kullanıcılarının yaşadığı sorunlar üzerine Whatsapp çöktü mü sorusuyla Twitter'da da konuşulmaya başlandı.

WHATSAPP NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Bazı kullanıcıların Whatsapp erişiminde zorlandığı mesajların gitmediği ve sıkça kopukluk yaşandığını bahsederek bu uygulamanın çalışmadığını belirtiyor. İnternet aramalarına bakıldığında 'Whatsapp bağlantınız kontrol ediliyor' sorunu yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Whatsapp'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Memurlar.Net
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