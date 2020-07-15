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15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
 15 Temmuz 2020 00:05
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15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakacak, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.

(Ankara/11.30/12.00/16.00/21.00)

1- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek, TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ailelerine verilecek yemeğe katılacak.

(Ankara/10.00/TBMM/12.00/Ankara/15.30)

- TBMM'de, 81 ilden Ankara'ya gelecek sporcuların TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda demokrasi nöbetiyle başlayacak anma etkinlikleri, Meclis Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için dua okunmasının ardından sona erecek.

(TBMM/22.30/04.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunacak.

(Rize/11.00/Artvin-16.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla Bakanlık merkez binada düzenlenecek "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı'ndaki anma programlarına katılacak.

(Ankara/17.30/19.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü-Vatan İçin Kepenk Kapatan Esnaf Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Makedonya'da erken genel seçim düzenlenecek.

(Üsküp)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Millet Camisi'nde "15 Temmuz Şehitlerini Anma Mevlid Programı" düzenlenecek.

(Ankara/11.50)

2- İletişim Başkanlığı tarafından darbe girişimin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatılacak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirilecek.

(İstanbul/22.30)

3- İstanbul Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ziyaret edilecek, Sultanahmet Camisi'nde "Demokrasi Şehitleri için Okunan 251 Hatim Duası ve Mevlit Programı" düzenlenecek.

(İstanbul/11.00/12.30)

4- Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin Çayeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Artvin/Rize)

5- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van)

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun eleme turu ve normal sezon kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Mies/12.00)

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