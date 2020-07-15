1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıkladı.
 15 Temmuz 2020 00:52
Yazdır
Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, saat 23.59'da 3.3 büyüklüğünde, 2.2 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, polise zor anlar yaşattı
14 Temmuz 2020 22:37		 Ayasofya'da namaz kılmak için bilet almaya başladılar
14 Temmuz 2020 22:20
Şehit Ethem Demirci son yolculuğuna uğurlandı
14 Temmuz 2020 22:03		 Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi
14 Temmuz 2020 21:46
Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru toprağa verildi
14 Temmuz 2020 21:41		 Pegasus, yolcularını PCR testi hakkında bilgilendirdi
14 Temmuz 2020 21:33
EBA TV'de Acun Ilıcalı sürprizi!
14 Temmuz 2020 20:42		 3 öğrenci yerli ve milli e-mahkeme uygulaması geliştirdi
14 Temmuz 2020 20:06
Çubuk'ta KKKA teşhisi konulan kişi yaşamını yitirdi
14 Temmuz 2020 19:53		 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu hayatını kurtardığı asker sıkmış
14 Temmuz 2020 17:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:53 - Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı00:52 - Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:07 - Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı tutuklandı00:05 - Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak00:05 - 15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim00:00 - BİLSEM Grup Tarama Uygulaması 5 Eylülde başlayacak23:59 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun23:56 - Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor23:50 - Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat23:44 - Ambulansa yol vermeyen şoföre 2 bin 963 lira ceza
23:43 - Vatandaşa 'terbiyesiz' demişti, vali yardımcılığına atandı23:39 - Bakan Soylu: Peygamberimize hakaret eden pislik alındı23:35 - İBB'nin faaliyet raporu kabul edilmedi23:34 - Lise adaylarının tercih telaşı başladı23:29 - Ağrı 3 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
23:25 - PFDK maske cezası yağdırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı tutuklandı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
BİLSEM Grup Tarama Uygulaması 5 Eylülde başlayacak
Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takmak 4
günde 1000 km yol yapmak 1
maske 3
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
corona virüs vaka sayısı 1
lavanta 1
türkan şoray 1
kösele suratlı 2
kız bebeklerin tatlılığı 1
hayal etmek 1
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Demirözü Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 1072 İşçi Alacak
Yığılca Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bükardı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam