Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıkladı.
|15 Temmuz 2020 00:52
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Kandilli Rasathanesi, saat 23.59'da 3.3 büyüklüğünde, 2.2 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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