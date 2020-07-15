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İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait daha yeni bir görüntü paylaştı. İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Ankara'da çekilen ve 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüler paylaştı.
 15 Temmuz 2020 02:44
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İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait daha yeni bir görüntü paylaştı.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Ankara'da çekilen ve 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüler paylaştı. Altun paylaştığı görüntüde şu ifadelere yer verdi:

"Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz! Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız 'Recep Tayyip Erdoğan' diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!"
İhlas Haber Ajansı
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