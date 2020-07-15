1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 15 Temmuz 2020 06:30
Yazdır
Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz'un en genç şehidi
15 Temmuz 2020 08:00		 Kara gecenin unutulmaz kahramanları
15 Temmuz 2020 07:57
Otopside Kovid-19 tedbiri
15 Temmuz 2020 07:49		 Milletin destanı 4 yaşında
15 Temmuz 2020 07:19
Dini jeopolitik açıdan Ayasofya Camii
15 Temmuz 2020 07:05		 Yayılma azalmazsa koronada risk büyük
15 Temmuz 2020 06:50
Darbenin 'kanadı kırık' çocukları
15 Temmuz 2020 06:40		 Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
15 Temmuz 2020 06:10
Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
15 Temmuz 2020 00:52		 Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, polise zor anlar yaşattı
14 Temmuz 2020 22:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:09 - Şikago'ya Türk ticaret üssü açılıyor08:00 - 15 Temmuz'un en genç şehidi07:58 - BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza07:57 - Kara gecenin unutulmaz kahramanları07:52 - İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı07:51 - '15 Temmuz, Gezi'nin devamı'
07:49 - Otopside Kovid-19 tedbiri07:47 - Erdoğan yazdı: Gardımızı indirmeyeceğiz!07:30 - Sektöre göre kısa çalışma07:19 - Milletin destanı 4 yaşında07:15 - Libya'ya baskı için Ermeni kartı devrede07:05 - Dini jeopolitik açıdan Ayasofya Camii
06:50 - Yayılma azalmazsa koronada risk büyük06:40 - Darbenin sivil ayağı ortaya çıkarılamadı06:40 - Darbenin 'kanadı kırık' çocukları06:30 - Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı06:10 - Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
02:49 - Çoklu baro kanunu resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı tutuklandı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
BİLSEM Grup Tarama Uygulaması 5 Eylülde başlayacak
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Düğün organizasyonu 1
lafı değiştirmek 4
hatayspor 2
parmak çıtlatmak 1
ömer faruk beyaz 1
ayasofya'nın ibadete açılması 1
pandemi 2
günde 1000 km yol yapmak 1
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
Ğ Harfi 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam