Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu

Ayasofya'nın ibadete açılması için geri adım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz 24 Temmuz eda edilecek. Ayasofya duvarlarında namaza engel teşkil eden insan şekilli mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılacak.

5 VAKİT AÇIK OLACAK

Cami 5 vakit ibadete açık olacak. Günün belli bir bölümünde de freskler ve mozaikler turistlere açılacak. Belirlenecek saatlerde isteyenler mozaik ve freskler açık şekilde Ayasofya'yı gezebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. İmam olarak Ferruh Muştuer'in, müezzin olarak da Alpcan Çelik'in atanması gündemde.

4 BİN KİŞİ HACİMLİ

24 Temmuz'da cemaatine kavuşacak Ayasofya Camii'nin hacmi 4 bin kişi olacak. Salgın nedeniyle caminin içinde bin kişi sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namaz kılabilecek. Ancak cami çevresi ve meydanda on binlerce kişinin saf tutması bekleniyor.

Biletimi aldım namaza geleceğim

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı, Türkiye'de olduğu kadar diğer ülkelerdeki Müslümanlar arasında da heyecan uyandırdı. Farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde namaz kılmak için sabırsızlanıyor. İngiltere'de yaşayan Badr Manir, Ayasofya Camii'nde namaz kılmak için İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Manir, "İbadete açılacağı haberini duyar duymaz Ayasofya'da namaz kılmak için Türkiye'ye bilet aldım. Fakat 24'ünde açılacakmış. İngiltere'ye döneceğim ancak 24 Temmuz'da yeniden geleceğim. Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Yasemin Asan