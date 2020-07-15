Darbenin sivil ayağı ortaya çıkarılamadı

Bugün FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü. O güne ait bazı karanlık noktalar hala aydınlatılmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir" sözleri sonrası gözler o geceye çevrildi. Kişilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin, "arayan, aranan, arama zamanı ve arama süresi" gibi detaylarını gösteren HTS kayıtları henüz tam olarak belli olmadı. Bu konuda tartışmalar sürerken kayıtların birçok konuyu netliğe kavuşturabileceği belirtiliyor.

TURAN: CHP ŞÜPHE BULUTLARINI DAĞITMADI

5 Temmuz darbe girişimini ve 'siyasi ayak' tartışmalarını değerlendiren AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan "15 Temmuz hain darbe girişimi, hayata geçirilmek istenen küresel bir senaryoydu. Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşu ve milletimizin direnciyle, büyük bedeller ödememize rağmen ölü doğdu. Milletin destanına dönüştü" dedi.

FETÖ'yle mücadelede en büyük şansın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti: 50 yıllık bu hain örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkaran Erdoğan liderliğidir, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Ancak aradan geçen 4 yıla rağmen CHP net bir duruş sergileyememiş, söylemleriyle ve eylemleriyle şüphe bulutlarını dağıtmadığı gibi, FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmüştür. CHP'nin son yıllarda yaşadığı savrulma, eksen kayması ve kırılmalar bunun en somut göstergesidir. 17-25 Aralık darbesi, MİT krizi, dershane meselesi, örgütün medya organlarının kapatılması, 15 Temmuz ve sonrasında OHAL ilanı gibi FETÖ'yle mücadelede süreçlerine CHP karşı çıkmış, FETÖ'nün yanında bir duruş sergilemiştir. Kripto bir örgüt olan FETÖ'yle mücadele devam ederken güvenlik soruşturmasının iptali için AYM'ye başvuran da CHP'dir.

ŞEFFAF VE SAMİMİ DURUŞ BEKLİYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bu konuda sadece parti dışından değil, parti içinden de ciddi itham ve itiraflar olduğunu vurgulayarak "CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, 'Partim FETÖ'ye teslim oldu. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı' dedi, ihraç edildi. İhraç ederek hangi hakikati gizlemiş oluyorlar? CHP eski Milletvekili Birgül Ayman Güler de CHP- FETÖ iş birliği için 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptıklarını itiraf etmiş; 'İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının CHP için çalıştığını hepimiz gördük' demişti. Böylesi vahim bir açıklamanın üzerine neden gitmediler? Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesine ilişkin bildiklerini devletimizle paylaşması milletimizin yararına olacaktır" diye konuştu. Bu arada Kılıçdaroğlu, dün Erdoğan'a cevap verdi. CHP lideri "Bütün HTS kayıtları sende. O gece kim kiminle konuştu, kim kiminle neyi konuştu hepsi devletin arşivinde zaten" dedi.

MHP'Lİ YAŞAR YILDIRIM: SİYASİ AYAK DARBE GECESİNDE ARANMALI

Darbe girişiminin karanlık detaylarıyla ilgili konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım "FETÖ'nün siyasi ayağı 15 Temmuz gecesinin içinde aranmalıdır. 15 Temmuz gecesi Meclis'te grubu bulunan liderlerin ve yeni kurulan parti liderlerinin o gece nerede olduğuna, davranış biçimlerine, saat kaçta ne demeç verdiklerine, saat kaçta Tweet attıklarına bakmak lazım. 15 Temmuz gecesi bazıları Yurtta Sulh Konseyi'nin cumhurbaşkanı adayıydı, başbakan adayıydı. Belli bir yere kadar beklediler. Baktılar ki milli ve yerli güçler galip geldi; ondan sonra sahaya çıktılar" dedi.