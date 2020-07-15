1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sektöre göre kısa çalışma

Kısa çalışma uygulamasının, önümüzdeki aydan itibaren sektörel bazlı uzatılması söz konusu olabilecek. Bu sektörleri Çalışma Bakanlığı belirleyecek. İşten çıkarma yasağı da üçer ay uzatılabilecek.
 15 Temmuz 2020 07:30
Yazdır
Sektöre göre kısa çalışma

Kamuoyunda 'İstihdam Kalkanı Paketi' olarak da bilinen kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun Teklifi ile Kısa Çalışma Ödeneği'nde (KÇÖ) yeni şartlar belirlendi. Kıdem Tazminatı Fonu ile ilgili beklenen düzenleme ise teklifte yer almadı. Kanun teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

¥ Özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı, üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

¥ Bazı sektörlerde normalleşme sürecinin daha hızlı hayata geçeceği göz önünde bulundurularak, kısa çalışma uygulamasının, sektörel bazlı uzatılması söz konusu olabilecek. Bu sektörleri ve teknik detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirleyecek.

¥ Bir diğer düzenleme, Soma'da bulunan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçileri ilgilendiriyor. Bu işçiler arasında kıdem tazminatlarını alamayanlara, bu haklarının, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından ödenmesi imkanı getirildi.

¥ İşten çıkarma yasağına ilişkin de bir düzenleme geldi. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde; sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi, istisnalar arasına eklendi.

¥ İşten çıkarma yasağında süre de uzayabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran 2021'e kadar, üçer aylık dönemler halinde uygulamayı uzatabilecek.

¥ Pandemi nedeniyle eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesi sebebiyle oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına, iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin zorunluluk bir süre ertelendi. 2023 sonunda uygulama zorunlu olacak.

¥ Bu arada yabancı plakalı araçlarla Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların, karayollarında gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde uygulanacak idari para cezaları, artık yerli plakalı araçlarla aynı düzenlemelere tabi kılınacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1.4 milyon çalışana ücret desteği hesapta
09 Temmuz 2020 08:15		 Haziran dönemi nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
08 Temmuz 2020 11:28
Kıdem tazminatına zam
07 Temmuz 2020 10:41		 Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
07 Temmuz 2020 08:57
Askerlik görevinde şartlı çalışma izni
06 Temmuz 2020 07:53		 Astsubay emeklilik yaşı 60'a çıkıyor
03 Temmuz 2020 09:22
'Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Temmuz'da başlıyor'
02 Temmuz 2020 11:02		 Emekli aylığı artışı yarın belli olacak
02 Temmuz 2020 07:58
Kıdem tazminatında yeni teklif: Bilim Kurulu çalışma yapsın
30 Haziran 2020 18:30		 Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor
29 Haziran 2020 11:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:09 - Şikago'ya Türk ticaret üssü açılıyor08:00 - 15 Temmuz'un en genç şehidi07:58 - BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza07:57 - Kara gecenin unutulmaz kahramanları07:52 - İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı07:51 - '15 Temmuz, Gezi'nin devamı'
07:49 - Otopside Kovid-19 tedbiri07:47 - Erdoğan yazdı: Gardımızı indirmeyeceğiz!07:30 - Sektöre göre kısa çalışma07:19 - Milletin destanı 4 yaşında07:15 - Libya'ya baskı için Ermeni kartı devrede07:05 - Dini jeopolitik açıdan Ayasofya Camii
06:50 - Yayılma azalmazsa koronada risk büyük06:40 - Darbenin sivil ayağı ortaya çıkarılamadı06:40 - Darbenin 'kanadı kırık' çocukları06:30 - Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı06:10 - Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
02:49 - Çoklu baro kanunu resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı tutuklandı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
BİLSEM Grup Tarama Uygulaması 5 Eylülde başlayacak
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
Halk eğitimlerde telafi eğitimi 31 Ağustosta başlayacak
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adalet ağaoğlu 1
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
cas'ın manchester city'nin men cezasını kaldırması 1
Ğ Harfi 2
corona virüs vaka sayısı 1
maske takmak 4
kız bebeklerin tatlılığı 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
çikolata 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam