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Darbenin 'kanadı kırık' çocukları

Dört yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz'da hainlerin kurşunlarıyla anne babaları şehit olan yavruların acısı dinmiyor.
 15 Temmuz 2020 06:40
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Darbenin 'kanadı kırık' çocukları

FETÖ'cü hainlerin Türkiye'yi kana bulandığı 15 Temmuz ihanet gecesinde büyük bir mücadele ortaya koyarak hayatını kaybeden 251 şehitten geriye 378 yetim çocuk kaldı. FETÖ, 13 çocuğun annesini, 365'inin de babasını hayattan kopardı. O yetimlerden ikisi de 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın çocukları 12 yaşındaki Ceylin ve 4 yaşındaki Kerem Cüneyt. Ceylin, 8 yaşındayken babasının yokluğuyla mücadele etmeye başlarken, Kerem Cüneyt ise o zaman henüz 2 aylık olduğundan babasını hiç hatırlamıyor. Emine Yıldırım Bursa, eşinin şehadetinden sonra zor bir hayat sürdürdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

Çocuklar için çok zor. Kanatları kırık... Babasız bir hayatta zorlanıyorlar. Onların tesellisi, 'Şehit oldu. Benim babam bir kahraman.' Onlar öyle teselli buluyorlar. Kızım çok zor atlattı. Sürekli psikolojik destek aldık. Saçlarımı yolardı, 'Bir şey yap, babamı özledim.' derdi. Oğluma hikaye kitabı okurken 'baba' kelimesi geçtiğinde onu 'ağabey' diye okuyoruz. 'Baba' kelimesi evimizde hiç geçmiyor. Kızım oyuncak ayısına babasının parfümünü sıkıp, ona sarılarak uyuyor. Bu acıyı hiç kimse yaşamasın.
Türkiye
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