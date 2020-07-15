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Milletin destanı 4 yaşında

Türkiye'yi Fetullahçı teröristler eliyle teslim almak isteyen işgalcilere karşı milletin verdiği destansı mücadelenin üzerinden tam 4 yıl geçti. İstiklal ve istikbalini hainlere teslim etmeyen kahramanlar yurtta ve tüm dünyada en yüksek sesle yad edilecek.
 15 Temmuz 2020 07:19
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Milletin destanı 4 yaşında

15 Temmuz destanı 4. yıldönümünde yurt içinde 2 bin 238, yurt dışında ise 752 etkinlikle anılacak. Programlar İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor. Etkinlikler için özel strateji belgesi hazırlanırken sürecin takibi için Proje Takip Sistemi kuruldu. Geçtiğimiz yıl bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında 1500 program gerçekleştirilirken bu sayı 2020'de ikiye katlandı. Bu sene Türkiye'de 1609'u kamu kurumları, 521'i üniversiteler, 108'i de sivil toplum örgütleri olmak üzere toplam 2 bin 238 etkinlik yapılacak. Program sayısının Türkiye dışında ise 752 olması bekleniyor. Böylece bugünkü 15 Temmuz etkinliklerinin faaliyet toplamı 3 bini bulacak.

HAVADA, DENİZDE, RAYLARDA

Hazırlanan videolar ve diğer görseller 15 Temmuz haftası boyunca sosyal medyada, havalimanlarında, garlarda, THY'nin uçak içi ekranlarında yayınlanacak. 15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'ne ve TCDD'ye ait yüksek hızlı trenlere giydirilecek. 15 Temmuz temalı kısa videolar da tüm devlet kurumlarının internet sitelerinde açılır pencere olarak yer alacak. FETÖihaneti, darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle anlatılacak. Darbe girişiminin sembol noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de ilk kez 200 drone ile gösteri düzenlenecek.

DESTANIN SENFONİSİ

Türkiye'nin önde gelen bestecilerinden Fahir Atakoğlu da 15 Temmuz şehitlerinin anısına ve demokrasi zaferinin onuruna '15 Temmuz Destanı Senfonisi' besteledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile koordineli gerçekleştirilecek konser televizyon kanallarından, 15 Temmuz portalından ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. Darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılacağı '15 Temmuz 15 Panel' başlıklı etkinlikler de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş, İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da hayat bulacak. Paneller Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılacak. Ayrıca dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının genel yayın yönetmeleri ile medya mensuplarına 15 Temmuz ve terör örgütü FETÖ ile ilgili belgesel ve materyallerden oluşan bir kit gönderilecek. ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.

İlk kurşunu hayatını kurtardığı asker sıktı

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı" dedi. O gece yaşananlara ilişkin yeni detaylar paylaşan Halisdemir şunları söyledi: "Ailece İstanbul'daydık. Ağabeyim saat 18.00-19.00 sıralarında babamla görüştü. Pazar günü evinin temelini atmak için memlekete gelecekti. Babamdan kurbanlık ayarlamasını istedi. Komutanından da cumartesi-pazar günü için izin aldı. Cuma günü tuttuğu nöbet aslında kendi nöbeti değildi. Hatta arkadaşları, 'Sen köye gideceksin, nöbetini paraf yapalım' demişler. Ağabeyim kabul etmemiş; 'Nöbetimi tutar öyle köye giderim işlerimi hallederim' demiş."

BABA-OĞUL GİBİLERDİ

Ağabeyi ile dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı arasındaki ilişkiyi de anlatan Halisdemir, şöyle konuştu: "Ağabeyim vatani görevini yaparken bir tuzaklamada üstün başarı gösteriyor. O zaman asker, çavuş. Zeki Aksakallı da o dönem üsteğmen rütbesiyle operasyonda. Zekai Paşa, operasyon bittikten sonra, helikopterde ağabeyime askerliğe devam edip etmeyeceğini soruyor ve olumlu cevap alıyor. Ağabeyim 'Çok istiyorum' diyor. 'Eğer sınavlara gireceksen bizim birliğe gel' diyor. Paşa ile hayatları böyle başlıyor. Onların arasında komutan-askerden çok, baba-evlat ilişkisi vardı. Zekai Paşa'yla bu şekilde tanışıyorlar. Ağabeyim askerlikten geldikten 5 ay sonra uzmanlık sınavlarına giriyor. Polislik sınavlarına da giriyor, ikisini de kazanıyor. Uzmanlığı tercih ediyor. Sonra özel kuvvetlere başlıyor. Özel kuvvetlerde de onu ilk karşılayan kişi Aksakallı. O gece ağabeyimin görevi sadece Semih Terzi'ydi. Sadece beylik tabancısı vardı. Uzun namlulu silah yoktu. 28 kişilik grubun içerisinde, iki kere hayatını kurtardığı Hasan isminde öğrencisi de vardı; keskin nişancı... Ağabeyim daha önce onu fark ediyor ve 'Elini tetikten çekme, sakın ateş etme' diyor. Semih Terzi'yi çok iyi koruyorlar ama karargaha girmek üzere oldukları için bir gevşeklik oluyor. Terzi'nin üzerinde çelik yelek var. Kafadan-göğüsten vuruldu diyorlar, hayır. Çelik yeleğin boşluğundan, ciğerden sıkıyor 4-5 metre mesafeden iki tane. Ağabeyim ondan sonra kimseyle çatışmıyor. Daha sonra bağırıyor; 'Zekai Paşa'nın emriyle' diye. Daha sonra koşarken, 'Sakın ateş etme' dediği öğrencisi kendisine ilk kurşunu sıkıyor. Bunlar ifadelerde var."
Yeni Şafak
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