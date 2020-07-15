'15 Temmuz, Gezi'nin devamı'
|15 Temmuz 2020 07:51
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Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:
"15 Temmuz, Gezi Parkı kalkışmasının bir devamı, 6-8 Ekim olaylarının bir etabı, bazı il ve ilçelerimizde yaşanan barikat ve hendek terörünün menfur ayağıdır. Ülkemizin 15 Temmuz'da iç kargaşa ve kaosa düşmesi, hatta bölünerek devrilmesi amaçlanmıştır... Türk milleti vatanında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez namus ve haysiyet müdafaası yapmıştır. Vaiz görünümlü kardinalin ve terör örgütünün silahlı suikastları milletin insanüstü mücadele azmiyle boşa çıkarılmıştır."
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında partisine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı bir kez daha yaş tahtaya basmış, fitneyi pusula haline getirmiştir. Hiçbir milli meselede adam gibi duramayan, dik duruş gösteremeyen Kılıçdaroğlu tutsaktır, sarsaktır" dedi
Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararına yönelik eleştirileri 'kepazelik' olarak değerlendiren Bahçeli, "Büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmed ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşı karşıya getirmek, Osmanlı hukukunun uygulanarak Cumhuriyet hukukunun askıya alındığını tehditvari bir üslupla dillendirmek soysuz bir yalandır. Atatürk bizimdir, Fatih de bizimdir. İkisi arasına nifak eken kesinlikle bizden değildir" dedi.
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