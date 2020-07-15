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Kara gecenin unutulmaz kahramanları

O gece milyonlar, vatanı demokrasi ve geleceği için sokağa dökülmüş, hainlere dur diyen 251 kişi şehit, 2 bin 194 kişi gazi olmuştu. Şehitlik mertebesine ulaşanlardan bazılarının kahramanlık hikayeleri
 15 Temmuz 2020 07:57
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Kara gecenin unutulmaz kahramanları

Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir

Darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edildi. 42 yaşındayken FETÖ'cü teröristler tarafından şehit edilen Halisdemir'in babası, "Ben onu vatana yetiştirdim vatan istedi vatana verdim!" sözleriyle hafızalara kazındı. Şehit Halisdemir'in ismi Niğde Üniversitesi'ne, Ankara Etimesgut'ta bulunan bir liseye, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ortaokula, Kahramanmaraş'ta bir ilkokula, İzmir'de bir Anadolu imam hatip lisesine, Ankara Yenimahalle'de bir imam hatip lisesine, İstanbul Çekmeköy'de bir Anadolu imam hatip lisesine verildi. Bir çok aile de şehidin adını yeni doğan bebeklerine koydu.

Komiser yardımcıları Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Kübra Doğanay, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü, Cennet Yiğit ise Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Başarılı iki genç kız, okudukları bölümlere rağmen gönüllerini polislik mesleğine kaptırdı. Her ikisi de özel harekat polisi olan Yiğit ve Doğanay'ın hayallerindeki mesleği sürdürmelerine hain darbecilerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına attığı bombalar engel oldu.

Polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç

1990 Antalya doğumlu Muhammet Oğuz Kılınç, 15 Temmuz gecesi asıl görev yeri İstanbul'dan geçici olarak gönderildiği Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeyken şehit düştü. Muhammet Oğuz, şehit olmadan 20 dakika önce babasıyla konuşmuş ve ona "Seni Allah'a emanet ediyorum" diyerek telefonu kapatmıştı.

Özel Harekat Polisi Gülşah Güler

Annesine, "Kızının adını tüm Kırıkhan duyacak" diyerek Özel Harekatçı olan Gülşah Güler, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevi başındayken 24 yaşında şehit oldu.

Tesisat ustası Suat Akıncı

Hain darbe girişimini televizyondan öğrenen tesisat ustası 32 yaşındaki Suat Akıncı, o gece darbeyi durdurmak için meydanlara koşanlar arasındaydı. Arkadaşıyla Keçiören'deki evinden Kızılay'a giden Akıncı, teröristlerin bombalı saldırısında şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş

15 Temmuz'daki darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen bekar Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.

Polis memuru Eyüp Oğuz

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Eyüp Oğuz, darbecilerin kullandığı F-16'lardan atılan bomba sonucu şehit oldu. Şehit Oğuz, terörle mücadele kapsamında Güneydoğu'nun pek çok ilçesinde görev almıştı.

Reklamcı Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok

1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok, darbe girişimi sırasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte önce Altunizade'deki ardından saldırıların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direnişe katıldı. Olçok ve oğlu, darbecileri ikna etmeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla köprü üzerinde şehit düştü.

Prof. Dr. İlhan Varank

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi.

Öğrenci Özgür Mustafa Karasakal

15 Temmuz darbe girişiminin en genç şehitlerinden biri olan 17 yaşındaki Özgür Mustafa Karasakal, Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu babası ve iki kardeşinin gözleri önünde yaşamını yitirdi.

Ev hanımı Sevgi Yeşilyurt

Darbe girişiminin kadın kahramanlardan biri de 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt'tu. Boğaziçi Köprüsü'nü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kapatan askerlerin karşısına dikilen Yeşilyurt, açılan ateş sonucu olay yerinde şehit oldu.

Esnaf Murat Mertel

Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan darbeci askerlere karşı duran 40 yaşındaki esnaf Murat Mertel, yaralı arkadaşına yardım ederken sırtından vurularak şehit edildi.
Memurlar.Net
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