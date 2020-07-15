BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİR KEZ DAHA ERTELENİYOR memurlar.net'te 26 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan haber sonrasında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, bir kez daha erteleniyor.