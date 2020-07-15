BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
BDDK, koronavirüs etkilerinin sınırlandırması hakkındaki talimatlara aykırı işlemlerde bulunduğu gerekçesiyle Akbank'a 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesti.
|15 Temmuz 2020 07:58
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Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede BDDK tarafından 155 milyon 500 bin TL tutarında ceza kesildiği açıklandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamaya göre BDDK, koronavirüs (Covid-19) etkilerinin sınırlandırması hakkındaki talimatlara aykırı işlemlerde bulunduğu gerekçesiyle Akbank'a 155 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Söz konusu idari para cezasının bankanın finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı ifade edilen açıklamada, cezanın yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödeneceği kaydedildi.
BDDK, geçtiğimiz günlerde de müşteri şikayetlerinin incelenmesi sonucunda, 7 bankaya 204 milyon lira para cezası kesmişti.
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