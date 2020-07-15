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15 Temmuz'un en genç şehidi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ın babası Bahattin Yıldırım, "Bu vatan kolay kazanılmadı. Halil İbrahim öldü ama 4 çocuğum var. Bugün bir şey olsa, onlar da çıkar" dedi
 15 Temmuz 2020 08:00
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15 Temmuz'un en genç şehidi

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişiminde, 251 vatandaş hayatını kaybederken, 2 bin 194 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler biri de henüz 15 yaşında olan Halil İbrahim Yıldırım'dı. Yıldırım, darbe girişiminde hayatını kaybeden en genç kişi olarak kayıtlara geçti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece gelişmeleri ailesiyle birlikte Bayrampaşa'daki evlerinde TV'den takip ediyordu.

İlerleyen saatlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, babası Bahattin Yıldırım ile birlikte sokağa çıktı. Üzerlerine ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun acısının hala ilk günkü gibi olduğunu söyleyen baba Bahattin Yıldırım(47), Milliyet'e konuştu:

Kurşun başına isabet etti

"Olayın gerçekleştiği gün gelişmeleri ailemle birlikte TV'de takip ediyorduk. Daha sonra Cumhurbaşkanımız 'Sokağa çıkın' deyince oğlumla birlikte biz de çıktık. İnsanlarla birlikte yürürken oğlumun düştüğünü fark ettim.

Başta bir şeye takılıp düştüğünü düşündüm. Ancak oğlum yerde hareketsiz haldeydi ve başından kan geldiğini gördüm. Vurulduğunu anlayınca hemen hastaneye götürdüm. Kurşun başına isabet ettiği kurtaramadık.

Yaşadığımız o karanlık gecenin üzerinden 4 yıl geçti. Ancak acımız hala ilk günkü gibi. Acımız aynı acı, bir şey değişmiş değil. Oğlum öldürüldüğünde 15 yaşına henüz girmemişti, 14,5 yaşındaydı. Ama kalleşçe hainler tarafından vuruldu. Bunlar, sadece vatan haini değil bir de çocuk katilleri. Onlarca anne ve baba çocuğunu kaybetti, onlarca çocuk anasız babasız kaldı. 250'den fazla aile bizimle aynı acıyı yaşıyor. Onlarca insanın hayalleri gibi benim oğlumun da hayalleri yarım kaldı. Oğlumu anmadığımız bir gün bile yok.

'Allah fırsat vermesin'

Vatanımıza bugün bir şey olsa yine düşünmeden sokağa çıkar, hanilerin karşısında dururuz. Bu vatan kolay kazanılmadı. Halil İbrahim öldü ama 4 çocuğum var. Bugün bir şey olsa, bugün de onlar çıkar. Allah zalimlere fırsat vermesin. O gün o zalim ve vatan hainleri yüzlerce kişi acımdan öldürdü. Ama bilsinler ki; 1 kişi bile kalsak bu topraklar, bu vatan ve bu bayrak için mücadele ederiz. Çünkü bu topraklar bizim."
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