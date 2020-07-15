Malatya'da deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|15 Temmuz 2020 08:26
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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