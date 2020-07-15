Yemek servisinde, 50 personel sayısı düzenlemesi
|15 Temmuz 2020 10:00
|Yazdır
15 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Yapılan değişiklik şu şekildedir:
"Madde 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine ek 3 üncü
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Ek Madde 4- Yemek servisi kurulabilmesine ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan asgari personel sayısına ilişkin şart, kara hudut kapıları için uygulanmaz "
Değişikliğin atıfta bulunduğu 5. madde 2. fıkra hükmü ise şu şekildedir:
"Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır."
DEĞERLENDİRME
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kara hudut kapılarında çalışan personele yemek servisi kurulabilmesi için asgari 50 personel bulunması şartı aranmayacak
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
15 Temmuz 2020 08:59
|Nefes alabilen triko Polo T-shirt'leriyle yaza damga vurun
14 Temmuz 2020 16:28
|Akademisyenlerin ek ders ücretlerini vermeyen üniversiteler
13 Temmuz 2020 11:07
|Hamilelikte idari izinde geçen süreler doğum sonrasına ilave edilir mi?
11 Temmuz 2020 11:45
|Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu
09 Temmuz 2020 11:33
|Gizli bilgi - açıklanması yasak bilgi ayırımı
09 Temmuz 2020 00:04
|ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
08 Temmuz 2020 18:37
|Adalet Bakanlığı çalışanları havuz tayinlerinin açılmasını talep ediyor
07 Temmuz 2020 00:02
|OHAL Komisyonu ret kararına karşı dava açma
06 Temmuz 2020 19:02
|Uzmanlık için aranan yabancı dil şartında uygulamada birlik sağlanmalı
03 Temmuz 2020 15:05