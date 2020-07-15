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Yemek servisinde, 50 personel sayısı düzenlemesi

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kara hudut kapılarında çalışan personele yemek servisi kurulabilmesi için asgari 50 personel bulunması şartı aranmayacak
 15 Temmuz 2020 10:00
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Yemek servisinde, 50 personel sayısı düzenlemesi

15 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik şu şekildedir:

"Madde 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Ek Madde 4- Yemek servisi kurulabilmesine ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan asgari personel sayısına ilişkin şart, kara hudut kapıları için uygulanmaz "

Değişikliğin atıfta bulunduğu 5. madde 2. fıkra hükmü ise şu şekildedir:

"Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır."

DEĞERLENDİRME

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, kara hudut kapılarında çalışan personele yemek servisi kurulabilmesi için asgari 50 personel bulunması şartı aranmayacak
Memurlar.Net - Özel

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