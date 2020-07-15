FETÖ'ye kalkan oldular
|15 Temmuz 2020 08:45
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Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: TÜRKİYE, 2016 darbe girişimi sonrasındaki süreçte 105 ülkeye iade talebinde bulundu. Aynı kişi hakkında birden fazla adli makam tarafından iade talebinde bulunulmuş olması veya aynı kişinin birden fazla ülkeden iadesinin talep edilmiş olması nedeniyle, 807 kişi hakkında 105 ülkeye iletilen toplam talep sayısı ise 856'ya ulaştı. Türkiye, bugüne kadar ABD'den 156, AB üyesi ülkelerden 257 FETÖ mensubunun iadesini talep etti.
ABD GÜLEN TALEPLERİNE SESSİZ
Adalet Bakanlığı'nca, Gülen hakkında ABD makamlarına tam 7 kez iade talebinde bulunuldu. Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, 27 ayrı suçtan iadesi istendi. Ancak, Gülen'in iadesi konusunda hiçbir gelişme sağlanamadı. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya'ya iletildi. 10 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin iade talebi kabul edilen sadece iki FETÖ'cü var. O da darbe girişiminden önce 2015'te Romanya tarafından kabul edildi.
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