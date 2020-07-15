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İzmir'de bir kişi denizde boğuldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
|15 Temmuz 2020 08:46
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İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Altınkum mevkisinde denize giren Şahin Kaşık, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredekilerin sahile çıkardığı Kaşık'a, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Buna rağmen kurtarılamayan Kaşık'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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