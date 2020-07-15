Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme

7249 sayılı Kanun, 15 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilmesine imkan sağlanmasının yanı sıra başkaca düzenlemeler de yapılmıştır.

İşte 7249 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler:

1- Avukatların kılık kıyafetine dair düznelemeler yapılmıştır. Avukatların Türkiye barolar Birliğince belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacağı düzenlemesinin yanı sıra madde hükmüne "Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez." ifadesi eklenmiştir.

2- Kanunun 59. maddesine eklenen maddeyle, avukatlara işledikleri suçlardan dolayı bazı cezaların temyiz edilmeyeceği şeklindeki sınırlama uygulanmayacaktır. Bu konudaki sınırlama 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Örneğin Adli para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları temyiz edilememektedir. Ancak avukatlar kendilerinin işledikleri suçlarda bu kararları temyiz edebilecektir.

3- Mesleğin ilk beş yılında baro keseneği yarı oranında alınacaktır.

4- Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla bir baro kurulabilir. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınır.

5- Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulmaktaydı. İkişer ifadesi üçer olarak değiştirilmiştir.

6- Olağanüstü toplantıya çağırmada gerekli baro sayısı 15'ten 25'e çıkarılmıştır.

7- Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacaktır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kanun için tıklayınız.