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Yurtdışına uçuş için sigorta ve test şartı

Yeni normalleşmeyle birlikte ülkeler arasında kurallar esnetilirken bazı ülkelerin uyguladığı yasaklar devam ediyor. Sınırlı yolcu alan ülkeler pasaport ya da ikamet iznine bakıyor. Bazı ülkeler Kovid-19 testi bazıları da özel vize talep ediyor
 15 Temmuz 2020 09:03
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Yurtdışına uçuş için sigorta ve test şartı

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler arasında uçaklarla gerçekleştirilecek seyahatler belirlenen kurallar kapsamında kısıtlı olarak yapılıyor. Yeni normalleşmeyle birlikte ülkeler arasında kurallar esnetilirken bazı ülkelerin uyguladığı yasaklar ise devam ediyor.

TEST İSTENİYOR

Bugün Türkiye'den yurtdışına gitmek isteyen bir yolcu, salgın öncesinde uygulanan vize rejimindeki kurallar dahilinde Ukrayna, Belarus, Etiyopya, Sırbistan, Kosova, Tunus, Lübnan, Moldovya, Sudan, Bosna Hersek, Makedonya, KKTC ve Pakistan'a seyahat edebiliyor. Ancak bu ülkelere seyahatte sadece vize gerekliliklerini yerine getirmek yeterli değil. Örneğin Ukrayna'ya gidecek yolcuların ülkeye girişte en az 14 gün geçerli Kovid- 19 tedavisini kapsayan sağlık sigortasına sahip olması gerekiyor. Diğer ülkelere girişte de 72 saat önce yapılmış PCR negatif testinin ibraz edilmesi lazım. THY'nin başlayan Endonezya seferlerinde 31 Mart'tan sonra vize alanlar seyahat edebiliyor. Vize gerekliliklerini yerine getiren Türk yolcular İngiltere ve ABD'ye gidebiliyor.

AB'YE KISITLI

Her ülkeye göre değişiklik gösteren şartlar da var. Buna göre ilk şart seyahat edecek kişilerin gidecekleri ülkelerin pasaportu ya da ikamet iznine sahip olması. Örneğin Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kendi vatandaşlarını ve Türkiye'den sadece ilgili ülkede oturum izni olan yolcuları kabul ediyor. Bazı ülkeler de 17 Mart'tan sonra alınan C tipi vizeli yolcularla öğrenci, iş amaçlı ve aile birleşimi gibi nedenlere yapılacak seyahatleri belgelendirilmesi kaydıyla kabul ediyor.

KATAR'DAN TRANSİT

Türk yolcular, karşılıklı uçak seferlerinin yapıldığı Katar üzerinden transit uçuş yapabiliyor. Çünkü Katar sadece kendi vatandaşlarını kabul ediyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında kısıtlı olarak başlayan uçak seferlerinde ise Azeri vatandaşları Türkiye'ye giriş yapabiliyor ancak bu ülkeye gitmek isteyen Türk vatandaşlarının oturum izni olması gerekiyor.

KARGODA KISITLAMA YOK

UÇAKLA yapılacak seyahatlerde kısıtlamalar mevcutken kargo taşımacılığında ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Şirketler ve kişiler THY'nin kargo uçakları ile direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya ve tarifeli seferlerin yapıldığı yerlere belirlenen kurallar çerçevesinde kargo gönderebiliyor.

Cevdet Özdemir
Sabah
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