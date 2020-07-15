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Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik
 15 Temmuz 2020 09:05
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Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2758

Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddeleri ile 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(2) Sürekli görevle yurtdışmda bulunan ve aylıklarını bu Karar kapsamında alan personele, müteakip ayın aylığına mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu şekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri alınmaz."

MADDE 4- Aynı Kararın ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"EK MADDE 1- (1) Kapsama dahil memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışmda eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi ve ilgisine göre bakan ya da kurum en üst yöneticisinin olurunun alınması şartıyla eğitim yardımı verilebilir.
(2) Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının %50'si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının %30'u oranında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.
(3) Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun bu Karar çerçevesinde hesaplanan yurtdışı aylığının %15'ini, üniversite öğrenimi görenler için %10'unu aşamaz."
MADDE 5- Aynı Kararın ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİ HÜKÜM:

"EK MADDE 1- (1) Kapsama dahil memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışmda eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi ve ilgisine göre bakan ya da kurum en üst yöneticisinin olurunun alınması şartıyla eğitim yardımı verilebilir.
(2) Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının %50'si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının %30'u oranında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.
(3) Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun bu Karar çerçevesinde hesaplanan yurtdışı aylığının %15'ini, üniversite öğrenimi görenler için %10'unu aşamaz."

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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