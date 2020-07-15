1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
 15 Temmuz 2020 09:21
Yazdır
İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kahrat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş istikametinden Gökcen istikametine doğru seyir halinde olan ve Suriyeli patates işçilerini taşıyan 47 AAT 257 plakalı sürücüsü belirlenemeyen minibüs, kavşaktan kontrolsüz çıkan 35 SL 538 plakalı Yasin Yarış'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile minibüs devrilirken otomobil ise hurda yığınına döndü. Kazanın ardından olay yerine Ödemiş ve Tire'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Minibüste bulunan tarım işçilerinden 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yasin Yarış olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yolcu Mehmet Bulut yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Servis minibüsünde bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen 5 yaralı, Ödemiş ve Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Kazanın ardından minibüs şoförünün kayıplara karıştığı iddia edilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın şiddeti ile uyandıklarını söyleyen Kahrat Mahallesi sakinleri, bu kavşakta hemen hemen her gün kaza olduğunu söyleyerek yetkililerin kavşakta önlem alınmasını istedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taksici mağduru ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
15 Temmuz 2020 10:03		 İzmir'de bir kişi denizde boğuldu
15 Temmuz 2020 08:46
Ankara'da davulcuların silahlı kavgası kamerada
14 Temmuz 2020 20:44		 Öğretmenevi müdürünü vuran şahsın kimliği belirlendi
14 Temmuz 2020 20:11
Yan yatan otobüsün şoförü tutuklandı... 50 km yerde 100 ile gitmiş
14 Temmuz 2020 18:34		 Sosyal medyadan ilan verdi... Doğal gaz faturası vurgununa suçüstü
14 Temmuz 2020 18:18
Bakan Pakdemirli'den şehit olan 2 ormancıya ilişkin açıklama
14 Temmuz 2020 18:03		 Yangına giden arazöz devrildi: 2 ormancı şehit oldu
14 Temmuz 2020 17:34
Ankara'da taksicileri borçlandıran tefecilere operasyon: 25 gözaltı
14 Temmuz 2020 15:36		 Define sevdası kötü bitti
14 Temmuz 2020 14:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:11 - Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı10:07 - 'FETÖ'cülere bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulmaktadır'10:05 - YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı10:03 - Taksici mağduru ünlü şarkıcının kardeşi çıktı10:00 - Yemek servisinde, 50 personel sayısı düzenlemesi09:57 - Pandemide kış korkusu: İkinci dalga korkutucu olabilir!
09:50 - Yurt dışından alınan lise diplomalarının teyit işlemleri hakkında dikkat edilecek hususlar09:49 - '15 Temmuz 251 evladımızı götürmüş, ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır'09:45 - Van Valisi Bilmez'den 50 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 uyarısı09:41 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım09:37 - Darbeye direnen kahramanlar, mermilerin üzerine yürüdü09:27 - Hakime test var, personele yok
09:21 - İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı09:20 - Özel kurslarda her dönemde 3 ayrı grup açılabilecek09:18 - MEB'den okullara kömür dağıtımına dair yönetmelik09:14 - Acun Ilıcalı, o takımı resmen satın aldı09:07 - Anadolu İmam Hatip Liseleri Hafızlık Programı/Projesi Öğrenci Alımı Usul ve Esasları Kılavuzu
09:07 - Almanya FETÖ'cü hainlere sığınak oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı tutuklandı
İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
İletişim Başkanı Altun paylaştı: İlk defa izleyeceksiniz
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
Erdoğan yazdı: Gardımızı indirmeyeceğiz!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 3
çikolata 2
maske 3
hatayspor 2
ayasofya'nın ibadete açılması 1
türkan şoray 1
trabzonspor 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 3
lavanta 1
lafı değiştirmek 4
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam