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Darbeye direnen kahramanlar, mermilerin üzerine yürüdü

15 Temmuz gecesi "Recep Tayyip Erdoğan" diyerek silahlı darbecilerin üzerine yürüyen vatandaşların kahramanlığı görüntülere yansıdı
 15 Temmuz 2020 09:37
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yeni görüntülerde, Ankara'da vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" diyerek darbeci askerlerin mermilerine karşı yürüdüğü görüldü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi Ankara'da çekilen yeni görüntülere yer verdi. "Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Gözü pek vatandaşlarımız 'Recep Tayyip Erdoğan' diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına. Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına."
Anadolu Ajansı
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