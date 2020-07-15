Taksici mağduru ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
|15 Temmuz 2020 10:03
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İstanbul Ataşehir'de tartıştığı müşterisini yumruklayan taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi.
Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine iki yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni (TUDES) süresiz iptal etti.
Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.
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