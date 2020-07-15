Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturmasında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 35'i yakalandı
|15 Temmuz 2020 10:11
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