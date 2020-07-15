Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek
|15 Temmuz 2020 10:23
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Milli Eğitim Bakanlığı, okullara kömür dağıtımına yönelik olarak yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre alımları Bakanlık merkez yapacak, il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de okulların derslik sayıları ve bölgenin iklim koşullarına göre dağıtım yapacaktır. Karar kapsamında MEB, TKİ ve TTK ile protokol yapacaktır.
Hem ihale dokümanlarına konulan rekabeti daraltıcı unsurlar hem okullar arasındaki fahiş fiyat farkları hem de kömür tesliminde yaşanan muayene ve kabul işlemlerinin sıkıntıların ortadan kaldırılması bağlamında Bakanlık önemli bir hizmete imza atmış oluyor.
Öte yandan geçmiş yıllarda bazı okullar, ithal kömür alımı gerçekleştirerek yerli ve milli kömür kaynaklarının kullanılmamasına sebep oluyordu. Bakanlık, kömür alımını TKI ve TTK üzerinden milli ve yerli kaynakların kullanılmasını sağlayarak dışarı döviz çıkışını engellemiş oluyor. Bu yeni uygulamayla, böyle bir donemde, döviz çıkışının engellenmesinin yanı sıra gerek elde edilecek tasarruf, gerek istihdama sağlayacağı katkı ve gerekse de vergi ve sosyal güvenlik gelirleri anlamında milli hasılaya önemli bir katkı sağlayacaktır.
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