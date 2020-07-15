1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek

Geçmiş yıllarda, kömür alımlarının gerek okulların kendileri gerekse il müdürlükleri tarafından yapılmasında yaşanan sıkıntılardan dolayı MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kömür alımlarını merkezden yapacak. Bu yeni uygulama ile birlikte, alımlarda okullar arasında yaşanan fiyat dalgalanmaları ile ilçe ve il içi dalgalanmalar bertaraf edilerek, kamu bütçesine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.
 15 Temmuz 2020 10:23
Yazdır
Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara kömür dağıtımına yönelik olarak yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğe göre alımları Bakanlık merkez yapacak, il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de okulların derslik sayıları ve bölgenin iklim koşullarına göre dağıtım yapacaktır. Karar kapsamında MEB, TKİ ve TTK ile protokol yapacaktır.

Hem ihale dokümanlarına konulan rekabeti daraltıcı unsurlar hem okullar arasındaki fahiş fiyat farkları hem de kömür tesliminde yaşanan muayene ve kabul işlemlerinin sıkıntıların ortadan kaldırılması bağlamında Bakanlık önemli bir hizmete imza atmış oluyor.

Öte yandan geçmiş yıllarda bazı okullar, ithal kömür alımı gerçekleştirerek yerli ve milli kömür kaynaklarının kullanılmamasına sebep oluyordu. Bakanlık, kömür alımını TKI ve TTK üzerinden milli ve yerli kaynakların kullanılmasını sağlayarak dışarı döviz çıkışını engellemiş oluyor. Bu yeni uygulamayla, böyle bir donemde, döviz çıkışının engellenmesinin yanı sıra gerek elde edilecek tasarruf, gerek istihdama sağlayacağı katkı ve gerekse de vergi ve sosyal güvenlik gelirleri anlamında milli hasılaya önemli bir katkı sağlayacaktır.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'15 Temmuz'un unutulmaması için büyük bir çaba sarf ediyoruz'
14 Temmuz 2020 14:02		 Formasyon kalktı, yerine ÖMB-TZYL geldi
11 Temmuz 2020 14:47
MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
10 Temmuz 2020 20:55		 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Gurur duyacağımız işler yapmaya devam edelim
10 Temmuz 2020 16:55
Kaç aylık çocuklar ilkokula başlayacak? İşte detaylar
10 Temmuz 2020 15:45		 Bakan Selçuk duyurdu: 'Arkadaş' kitapları okullardan alınabilir
10 Temmuz 2020 14:10
MEB, kayıt işlemlerini erişime açtı
10 Temmuz 2020 13:15		 MEB'den özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücreti ödenemez haberine açıklama
10 Temmuz 2020 12:40
MEB'den ortaokul öğrencileri için eğlenceli mobil uygulama 'Tabii'
09 Temmuz 2020 13:59		 Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama
09 Temmuz 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:14 - Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Alman yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi11:58 - İtirafçı, örgütün mülkiye yapılanmasındaki işleyişi anlattı11:47 - 15 Temmuz Derneği Başkanı'ndan İBB ile olan protokol açıklaması11:42 - Haftanin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:41 - Rusya ile uçuşlar başlıyor11:39 - Akkuyu'nun ilk ünitesinde kilit aşama tamamlandı
11:38 - Koruması virüs kapan Akşener, 15 Temmuz programına katılmayacak11:37 - Van'da HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan terör zanlısına hapis istemi11:34 - Konya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı11:25 - Kovid-19 sürecinde atılan 6 milyon Türkçe tweeti 'veri seti'nde topladılar11:20 - Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor11:19 - 'Kullanmadım' dediği ByLock'tan 5 bin 496 mesajla talimat vermiş
11:18 - Gıda mühendislerinden evlerde gıda güvenliğine ilişkin uyarılar11:16 - Şehit Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor11:10 - Süper Mario rekor fiyata satıldı11:08 - 10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı11:05 - İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
10:55 - ABD'li ilaç devi aşı için tarih verdi, kritik süreç başlıyor dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek
Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Pandemide kış korkusu: İkinci dalga korkutucu olabilir!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Küçükbaş hayvan 2
19.07.2020 başakşehir vs kayserispor 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 1
bana yaklaşma 1
lavanta 1
hatayspor 1
medipol başakşehir 3
kösele suratlı 1
maske 3
survivor finalinde salgına karşı kuralların uygulanmaması 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam