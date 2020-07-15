Çorum'da gölette kaybolan gencin cesedi bulundu
|15 Temmuz 2020 10:29
|Yazdır
Çorum'un Alaca ilçesinde gölette kaybolan gencin cesedi bulundu.
İlçeye bağlı İbrahim köyü yakınlarındaki tarlada çalışan ve serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu (21), dalgıçlar tarafından kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.
Gencin bot yardımıyla kıyıya çıkarılan cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kastamonu'dan ailesiyle birlikte tarlada çalışmak için ilçeye gelen Emrah Pullu, 13 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde İbrahim köyü yakınındaki gölete girmiş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.
Gencin bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma timinden oluşan 15 kişilik ekip tarafından çalışma yürütülüyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu
15 Temmuz 2020 10:37
|Taksici mağduru ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
15 Temmuz 2020 10:03
|İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
15 Temmuz 2020 09:21
|İzmir'de bir kişi denizde boğuldu
15 Temmuz 2020 08:46
|Ankara'da davulcuların silahlı kavgası kamerada
14 Temmuz 2020 20:44
|Öğretmenevi müdürünü vuran şahsın kimliği belirlendi
14 Temmuz 2020 20:11
|Yan yatan otobüsün şoförü tutuklandı... 50 km yerde 100 ile gitmiş
14 Temmuz 2020 18:34
|Sosyal medyadan ilan verdi... Doğal gaz faturası vurgununa suçüstü
14 Temmuz 2020 18:18
|Bakan Pakdemirli'den şehit olan 2 ormancıya ilişkin açıklama
14 Temmuz 2020 18:03
|Yangına giden arazöz devrildi: 2 ormancı şehit oldu
14 Temmuz 2020 17:34