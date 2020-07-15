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Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu

Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu
 15 Temmuz 2020 10:37
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Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu

Antalya'da cezaevinden yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle izinli çıkan genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171. Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir

sokaktaki metruk binada kalan 24 yaşındaki Ahmet Karakoyun'un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet Karakoyun'un korona virüs nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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