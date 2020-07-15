15 Temmuz şehidi polis memurunun babası oğluyla gurur duyuyor
|15 Temmuz 2020 10:43
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı'daki gişelerde polis aracında şehit edilen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, oğluyla hem gurur duyuyor hem de acısını unutamıyor.
Oğlunun Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Metin Özen, mezarın üzerindeki çiçekleri suladı ve dua etti.
Yaşanan olayın dün gibi olduğunu belirten Özen, AA muhabirine, ailece her hafta oğlunun kabrinde dua ettiklerini anlattı.
Özen, oğlunun her zaman aklında ve kalbinde olduğunu vurgulayarak, "Unutulacak gibi değil. Ozan değişik çocuktu. Hareketli ve cana yakındı. Yapacak bir şey yok. Oğlum Ozan, araca aldıkları askerleri karakola götürürken başından vurularak şehit ediliyor." dedi.
Oğluyla gurur duyduğunu belirten Özen, Ozan'ın 18 kişilik bir arkadaş grubu olduğunu, arkadaşlarının kendilerini hiçbir zaman yalınız bırakmadığını aktardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gıda mühendislerinden evlerde gıda güvenliğine ilişkin uyarılar
15 Temmuz 2020 11:18
|Şehit Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
15 Temmuz 2020 11:16
|10 yaşındaki çocuk, tablet almak için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
15 Temmuz 2020 11:08
|İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz 2020 11:05
|Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı! Aile hastaneden şikayetçi oldu
15 Temmuz 2020 10:54
|Pandemide kış korkusu: İkinci dalga korkutucu olabilir!
15 Temmuz 2020 09:57
|Darbeye direnen kahramanlar, mermilerin üzerine yürüdü
15 Temmuz 2020 09:37
|103 gün sonra uyanınca 'Demokrasi var mı?' diye sormuşum
15 Temmuz 2020 08:33
|Malatya'da deprem
15 Temmuz 2020 08:26
|15 Temmuz'un en genç şehidi
15 Temmuz 2020 08:00