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ABD'li ilaç devi aşı için tarih verdi, kritik süreç başlıyor dedi

Dünya çapında 13 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken ABD'de testleri devam ettiren Moderna'dan müjdeli haber geldi. Moderna, Covid-19 aşısının insanlar üzerinde denenen birinci fazının başarılı geçtiğini duyurdu ve takvimi açıkladı.
 15 Temmuz 2020 10:55
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ABD'li ilaç devi aşı için tarih verdi, kritik süreç başlıyor dedi

Dünya çapında 13 milyondan fazla insanda tespit edilen corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok ülkede aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken ABD'de testleri devam ettiren Moderna'dan müjdeli haber geldi. Moderna, Covid-19 aşısının insanlar üzerinde denenen birinci fazının başarılı geçtiğini duyurdu ve takvimi açıkladı.

ABD'de 45 gönüllü üzerinde denenen mRNA-1273 isimli aşıyı geliştiren Moderna isimli şirket müjdeli bir haber verdi. Şirket, gönüllüler üzerinde yapılan birinci faz testlerin olumlu sonuç verdiğini ve hem güvenlik açısından bir sorun çıkmadığını açıklayarak, aşının bağışıklık sistemine destek sağladığını duyurdu.

Ribo nükleik asit (RNA) kullanılarak yapılan aşıdaki kimyasallar protein üretimini artırıyor. Aşı olan insanlarda bu kimyasal hücrelerin corona virüsünün yüzeyine benzer bir form oluşturmak için protein üretmeye yardımcı olduğu açıklanırken bu sayede vücudun bu virüsü bir saldırgan olarak görerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtildi.

EN KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR

Haziran ayında Moderna, 100 mikrogramlık dozun etkili olacağını açıklarken, "Moderna olarak yılda 500 milyon doz üretip dağıtmaya hazırız. Bu sayısı 1 milyar doza da çıkabilir" açıklamasını yaptı.

Fakat mRNA-1273 isimli aşının en önemli sürecinin bu ay içerisinde başlayacağı açıklandı. Yapılan açıklamada 27 Temmuz'da 30 bin insan üzerinde aşının son fazı gerçekleşecek. Bu test aşamasında kullanılan dozajın corona virüsüne karşı yeterli olup olmayacağı incelenecek.
Memurlar.Net
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