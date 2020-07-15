İBB'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi.
|15 Temmuz 2020 11:05
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi.
Belediyenin Saraçhane binası önündeki anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhanet gecesi terör örgütü elebaşı ve onun güdümündeki insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye önündeki program, Kur'an-ı Kerim okunması ve belediye önündeki şehitlik panosuna karanfil bırakılmasıyla sona erdi.
Ekinliğe meclis üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.
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