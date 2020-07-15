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Süper Mario rekor fiyata satıldı

Kült oyun Süper Mario'nun 1985 yılında yayınlanan kopyası rekor fiyata alıcı buldu.
 15 Temmuz 2020 11:10
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Süper Mario rekor fiyata satıldı

1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren Süper Mario kendi rekorunu kırdı.

BBC'de yer alan habere göre; o yıl üretilen ve kutusu hala açılmayan oyun 114 bin dolara (783 bin TL) satıldı.

Aynı habere göre, söz konusu oyun bu zamana kadar satılan en pahalı Super Mario Bros. oyunu olarak tarihe geçti.

Nintendo'nun popüler oyununun başka bir kopyası da 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada 100 bin dolara satılmıştı.

Daha önce Donkey Kong ve Mario Bros adlı oyunlarda görünen 'İtalyan marangoz Mario' dijital dünyanın en sevilen oyun karakterlerinden birisi konumunda.

İlk kez 1981 yılında Donkey Kong adlı oyunda görünen Mario'nun o zamanki adı Jumpman idi. Oyunu ABD'de piyasaya sürmeye hazırlanan Nintendo, ülkedeki yönetimin tavsiyesi doğrultusunda karakterin adını Mario olarak değiştirmişti.

Japonya'da Famicom, dünyada ise Nintendo üst markasıyla yayımlanan oyun, kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaşmış ve tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde üst sıralarda yer almıştı.
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