Şehit Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
|15 Temmuz 2020 11:16
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğruyor.
15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.
- "Ona hayranlık duyuyorum"
Soy ismini "Halisdemir" olarak değiştiren 30 yaşındaki Ender Halisdemir, AA muhabirine, İstanbul'dan şehidin kabrini ziyarete geldiğini söyledi.
Çok duygu yüklü olduğunu vurgulayan Ender Halisdemir, "Darbenin seyrini canı pahasına hiç düşünmeden değiştiren şehidimi sevdiğimi belirtmek istiyorum. Ona hayranlık duyuyorum. Oğluma adını vermek istedim fakat oğlumun da ölümlü olduğunu düşündüm. Hayranlığımı ölümsüzleştirmek istedim. Soy ismini almayı düşündüm. Eski soy ismim Bükcüoğlu idi. Dilekçe verdim. Bir ay sonra da neticelendi. Halisdemir olarak ailemle şehidimizin soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
- Çankırılı bisikletliler 415 kilometre pedal çevirdi
Çankırı'dan 415 kilometre kat ederek şehitliğe gelen bisikletliler, memleketlerindeki 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinden aldıklarını toprakları, şehit Halisdemir'in kabrine serpip, dua etti.
Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, Çankırı'da bulunan 9 şehidin mezarından aldıkları toprakları 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrine getirdiklerini söyledi.
Buraya kadar 4 il geçtiklerini belirten Çimen, "Toplam 415 kilometre yol katettik. Geçtiğimiz bütün illerin şehitliğine uğrayarak bütün şehitlere dua ettik. Bu yolda hiç yorulmadık. Maneviyatın verdiği güçle şehitlere vefayı göstermek çok önemliydi." dedi.
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