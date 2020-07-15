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Gıda mühendislerinden evlerde gıda güvenliğine ilişkin uyarılar

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu: Piştikten sonra ağzı açık bırakılan besinlerin dışarıdan gelen mikroorganizmalarla çapraz bulaşma sonucu bozulma olasılığı oldukça fazladır
 15 Temmuz 2020 11:18
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Gıda mühendislerinden evlerde gıda güvenliğine ilişkin uyarılar

- Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, her yıl binlerce kişinin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Piştikten sonra ağzı açık bırakılan besinlerin dışarıdan gelen mikroorganizmalarla çapraz bulaşma sonucu bozulma olasılığı oldukça fazladır. Süt, peynir, tereyağı gibi sadece pastörize edilmiş sütten yapılan ürünler, uzun süre saklanması gerekiyorsa mutlaka soğutucularda tutulmalıdır." dedi.

Boyu, AA muhabirine, evlerde gıda güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Son yıllarda artan hastalıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla gıda güvenliğinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Boyu, her yıl binlerce kişinin gıda zehirlemesinden dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.

Boyu, özellikle mutfaklarda zararlı mikroorganizmaların çoğalıp hastalıklara yol açmasının çoğunlukla buralardaki uygulamalarla ilintili olduğuna işaret ederek, besin kaynaklı hastalıklardan korunmak için uyulması gereken bazı temel kurallar bulunduğunu dile getirdi. Bu kuralların başında temizliğin geldiğini vurgulayan Boyu, şöyle konuştu:

"Temizlik, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde daha da ön plana çıkan bir husus. Tuvaletten çıktıktan sonra, yemek yapmaya başlamadan önce ve yemek yaparken eller sık sık en az 20 saniye yıkanmalıdır. Mutfaklar devamlı temiz ve düzenli tutulmalıdır. Mutfak lavabosu, kesme-doğrama tahtaları ve yemek hazırlama kapları sürekli temizlenmeli ve mikroplardan arındırılmalıdır."

- "Çiğ gıdada kullanılan bıçak başka yiyeceklerde kullanılmamalı"

Yemeklerin pişirilmesi sırasında 70 derecenin üstündeki sıcaklıkta patojenlerin yok olduğu ve mikroorganizmaların büyük çoğunluğunun öldüğü bilgisini veren Boyu, "Piştikten sonra ağzı açık bırakılan besinlerin ise dışarıdan gelen mikroorganizmalarla çapraz bulaşma sonucu bozulma olasılığı oldukça fazladır. Süt, peynir, tereyağı gibi sadece pastörize edilmiş sütten yapılan ürünler, uzun süre saklanması gerekiyorsa mutlaka soğutucularda tutulmalıdır. Deniz ürünleri de soğutucularda saklanmalı, çok uzun süre bekletilmeden pişirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Donmuş besinlerin buzdolabı ısısında çözdürülmesi gerektiğine işaret eden Boyu, pişmiş yemeklerin de oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmemesi gerektiğini söyledi.

Boyu, özellikle et, tavuk, yumurta ve balık gibi hayvansal ürünlerin iyice pişirilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çiğ gıda hazırlanmasında kullanılan bıçak, doğrama ekipmanları başka yiyeceklerde kullanılmamalıdır. Yiyeceklerin doğru ısıda saklanması gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Pişirilmiş fakat hemen tüketilmeyecek yemekler buzdolabında 0-4 derecede tutulmalı, servis edilecek yemeklerin ise 60 derecenin altına inmemesine dikkat edilmelidir."

- "Temizlik malzemeleri gıdalarla aynı yere konulmamalı"

Boyu, yiyecek hazırlama ve pişirme kaplarının iyice yıkanmasının da önem taşıdığına dikkati çekti. Aşınmış pişirme kaplarının kullanılmaması gerektiğini belirten Boyu, "Çatlak ve çok küçük gözenekleri olan yüzeylerde mikroorganizmalar kolaylıkla çoğalabilir. Rengi değişmiş, yumuşamış veya çürümüş, böceklenmiş veya kemirgenlerce zarar görmüş besinlerin atılması gerekir. Bu tür besinler kesinlikle kullanılmamalıdır. Konservelerde sızıntı ve bombeleşme varsa bu tip besinler kesinlikle kullanılmamalıdır, öldürücü olabilir." dedi.

Düzenli temizlikle birlikte haşere kontrolünün de iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:

"Temizlik malzemeleri gıdalarla aynı yere konulmamalı. Yumurta satın alırken kabuğu temiz ve çatlak olmayanlar tercih edilmelidir. Mayonez gibi çiğ yumurtanın kullanıldığı ürünlerin hazırlanmasında temizliğinden ve tazeliğinden emin olmadığınız yumurtalar kullanılmamalıdır. Düzenli temizlik, etkin haşere ve kemirgen kontrolü sağlanmalıdır."

Anadolu Ajansı
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