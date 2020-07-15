Konya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
|15 Temmuz 2020 11:34
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına propaganda yaptığı belirlenen 6 zanlı için yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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