Van'da HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan terör zanlısına hapis istemi

Van'da, 14 Şubat'ta HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracından indirilerek gözaltına alınan Y.D. ile aynı soruşturma kapsamında başka bir yerde yakalanan S.K. hakkında, çeşitli suçlardan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın sözde toplumsal alan yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gerçekleştirdikleri, vatandaşlardan sözde vergi toplayan teröristlerle irtibatlı oldukları, terör örgütünün ismini kullanarak vatandaşları tehdit ettikleri öne sürülen Y.D. ve S.K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşuna ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, yapılanmanın örgütsel faaliyetleri ayrıntılı olarak anlatıldı.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın varlığını koruyabilmek ve örgütsel faaliyetlerini sürdürebilmek için bağış, aidat ve vergilendirme adı altında insanlardan para topladığı, kaçakçılık faaliyetlerinden haraç alma yoluyla gelir temin etmeye çalıştığı belirtildi.

- "Teröristler 5 bin lira ceza kesmiş"

Sanıklardan şikayetçi olan M.A, iddianamede yer alan ifadesinde, 13 Aralık 2019'da evinin önündeki aracının PKK'lı teröristler tarafından yakıldığını anlattı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü dışında 16 Haziran 2019'da ağaç kesimi yaparken biri kadın 4 teröristin kendisini alıkoyarak telefonu ve üstündeki 70 lirayı aldığını, Ferman isimli örgüt mensubunun da yanına gelerek kendisine 5 bin lira ceza kesildiğini, ödemediği durumda aracını yakmakla tehdit ettiğini belirten M.A, olayla ilgili güvenlik güçlerine bilgi verdiğini, kendisini alıkoyan teröristlerin hava operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Olaydan sonra bir kişinin yanına gelerek toplumsal alan sorumlusu Y.D'nin kendisini sorduğunu ve Mezopotamya Haber Ajansında beklediğine dikkati çeken M.A, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Mezopotamya Haber Ajansına giderek tanımadığım 4-5 kişiye Y.D'yi sordum. Edremit'deki bir restoranda olduğunu söylediler. Orada görüştüğüm Y.D, 'Arkadaşlarımız sana 5 bin lira ceza kesmişler, neden bu parayı ödemiyorsun?' dedi. Kimseye borcumun olmadığını söyledim, bunun üzerine 'Arkadaşlardan bize talimat geldi, sana 5 bin lira ceza kesmişler, bunu ödememişsin, cezan 25 bin lira oldu, bunu bana ödeyeceksin.' diye tehdit etti. Kendisine çıkıştım. 'Ben toplumsal alan sorumlusuyum.' dedi. Tartışma devam ederken Y.D. yanında bulunan diğer şahsa 'Heval Sinan'a git, o silahları al ve gel en hızlı şekilde gel.' dediğini duydum. Sonra Sinan isimli şahıs aradı ve beni ölümle tehdit etti. 10 gün sonra evimin önünde maskeli üç kişi bana sopayla saldırarak yaraladı."

Terör örgütüne müzahir haber sitelerinde de müştekinin aracının yakıldığına dair haberlerin yapıldığına yer verilen iddianamede, sanıkların müştekiyi tehdit ettiği, verilen sözde cezayı 5 binden 25 bina çıkararak ödemeye zorladığı kaydedildi.

- Faaliyetlerini HDP maskesi altında yürütmüş

İddianamede, şüpheli Y.D'nin Van ve çevre illerde terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü vurgulanarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İlimizde herhangi bir ikameti bulunmamasına rağmen örgüt mensuplarının evlerinde barındığı, terör örgütü adına sözde gençlik yapılanması tarafından gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını verdiği değerlendirilen şüpheli Y.D'nin müştekiyi tehdit ettiği, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki kovuşturmanın devam ettiği UYAP kayıtlarından anlaşılmıştır. Şüpheli Y.D'nin faaliyetlerinin tespitini zorlaştırmak amacıyla cep telefonuyla görüşme gerçekleştirmediği, HDP içerisinde görev alarak (PM üyesi) faaliyetlerini bu maske altında gerçekleştirdiği, kontrollerde yakalanmamak amacıyla partili milletvekilleri ile birlikte hareket ettiği değerlendirilmiştir."

İddianamede, PKK'nın sözde toplumsal alan yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, vatandaşlardan sözde vergi toplayan teröristlerle irtibatlı oldukları, terör örgütünün ismini kullanarak müştekiyi tehdit ettikleri öne sürülen şüphelilerin, atılı suçları işledikleri, bu nedenle ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları istendi.