Haftanin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|15 Temmuz 2020 11:42
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Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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